Alle Entscheidungen sind gefallen

Derching freut sich über den Gauliga-Aufstieg. Heinrichshofen II mit blütenweißer Weste. Zwei Kissinger Teams steigen ab. Die beste Schützin kommt aus Merching.

Von Martina Schneemayer

Mit dem zehnten Durchgang beenden die Luftgewehrschützen im Friedberger Sportschützengau die Rundenwettkampfsaison 2017/2018. Bereits sechs Teams hatten sich vorzeitig die Meisterschaft bzw. den Aufstieg geholt - nun stehen auch die restlichen Entscheidungen über Auf- und Abstieg fest.

In der Gauoberliga wurde Freischütz Haberskirch-Unterzell I mit 16:4 Punkten Meister. Die letzten zwei Punkte holten sie bei der SG Ottmaring I mit 1528:1510. Dabei lieferte Lena Beutlrock (Haberskirch-Unterzell I) mit 391 Ringen eine fast perfekte Serie ab. In der Einzelwertung liegt sie jedoch mit durchschnittlich 382,90 Ringen auf Platz fünf hinter ihrer Schwester Katja mit 384,90. Die beste Luftgewehrschützin der Saison ist die Merchingerin Cäcilia Stadtherr mit 388,10 Ringen im Schnitt. Ihr folgen Nicole Lindermayr (Haberskirch-Unterzell I, 385,60) und Markus Späth (KK-Harthausen-Paar I, 385,00). Mandicho Merching I belegte nach dem 1515:1479 gegen die punktlosen Schützen von KK-Mering II Platz zwei. Anstelle der Meringer wird Aulzhausen I (bislang Gauliga Gruppe 1) in der nächsten Saison in der Gauoberliga schießen.

In Gauliga Gruppe 1 gab Spielhahn Aulzhausen I insgesamt nur einen Punkt ab und wurde mit 19;1 Punkten Meister. Zum Abschluss gab es noch einen äußerst knappen 1465:1463-Erfolg über SK Wulfertshausen I. Julia Huster (Heinrichshofen I) erzielte 384 Ringe im Duell gegen Egenburg II, das Heinrichshofen I mit 1465:1443 gewann. Die SG Ried II kletterte mit dem 1457:1448 über Kissing II noch auf den dritten Platz. Für den zweiten Anwärter zum Aufstieg Kissing I (Gauliga Gruppe 2) reichte die 17:3 Punkte und 14841 Ringe nicht im direkten Vergleich mit dem Fünftplatzierten der Gauoberliga, Bachern, das 14931 Ringe erzielte. Vizemeister wurde Aulzhausen II, absteigen aus der Gauliga müssen Kissing II und Ried III.

In der A- und der C-Klasse gab es am letzten Wettkampftag keine Bewegungen mehr. Aus der A-Klasse werden die Spitzenreiter Waldhorn Derching I und Freienried I mit je 18:2 Punkten aufsteigen. Ein Spitzenergebnis erzielte die FRSG Friedberg beim 1472:1396 gegen Schlusslicht SK Wulfertshausen II. Hier steuerte Peter Hrabowsky 383 Ringe zum Erfolg bei. Die A-Klasse müssen Wulfertshausen II und Laimering II verlassen. An ihrer Stelle werden nächstes Jahr die B-Klassen-Meister Rieden I und Aulzhausen III antreten.

In der ersten Gruppe der B-Klasse machten es Edelweiß Rieden I und Merching II bis zum Schluss spannend. Beide Teams holten 14:6 Punkte, die Ringsumme entschied über Meisterschaft und Aufstieg. Rieden hatte mit 14065 Ringen 16 mehr als Merching. In der zweiten Gruppe gab es keine Veränderungen in der Tabelle. Besonders treffsicher zeigte sich Christian Baur von Bachern II mit 371 Ringen. Seine Mannschaft gewann bei Elf und Eins Freienried II mit 1390:1365. Bitter für Kissing: aus der B-Klasse steigen die dritte und vierte Mannschaft der Gunzenleeschützen ab. An ihre Stelle rücken Steinach I und Heinrichshofen II aus der C-Klasse. Heinrichshofen feierte mit dem 1028:996 gegen Wulfertshausen III seinen achten Sieg und beendete die Saison ungeschlagen.

Bis zum Herbst – dem Start der neuen Saison – stauben die Gewehre allerdings jetzt nicht ein: Am Donnerstag, 19. April, wird das Gauschießen in Ried eröffnet.

Beste Einzelschützen

Gau-Oberliga Lena Beutlrock (Haberskirch-Unterzell I) 391 Ringe, Nicole Lindermayr (Haberskirch-Unterzell I) 389, Markus Späth (KK-Harthausen-Paar I) 385.

Gauliga Julia Huster (Heinrichshofen I) 384 Ringe, Michael Lisson (Aulzhausen I) 383, Eva-Maria Osterrieder (Kissing I) 380.

A-Klasse Peter Hrabowsky (Friedberg I) 383 Ringe, je 377: Philipp Brandmair (Derching I) und Katja Lindermayr (Haberskirch-Unterzell II); Franziska Hrabowsky (Friedberg I) 376.

B-Klasse Christian Baur (Bachern II) 371 Ringe, Alexander Greif (Ried IV) 365, je 362: Ute Heine (Kissing IV) sowie Christian Stief (Ried IV).

C-Klasse Maximilian Jannack (Egenburg III) 275 Ringe, je 274: Philipp Dosch (Hörmannsberg I) und Laura (KK-Harthausen-Paar III); Selina Krauss (KK-Harthausen-Paar III) 272.

