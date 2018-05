Alle Kinder in Kissing müssen einen Platz bekommen

Eltern fürchten um die Hortgruppe in der Kissinger Kita St. Elisabeth.

Hohe Lebenshaltungskosten, steigende Mietausgaben oder explodierende Immobilienpreise: In Zeiten, in denen oft beide Elternteile arbeiten müssen, ist ein hoher Grad an Organisation notwendig, um sämtliche Pflichten und die Bedürfnisse der Kinder unter einen Hut zu bringen. Dabei sind Familien auf verlässliche Betreuungsangebote angewiesen.

Der Ärger der Kissinger Eltern, die um ihre Hortplätze in der Kita St. Elisabeth fürchten, ist mehr als verständlich. An welcher der beteiligten Stellen die Versäumnisse liegen, ist schwer nachvollziehbar. Der Träger hat die Wirkung seiner Entscheidung, eine Nutzungsänderung zu beantragen, um die Hortgruppe umzuwandeln, unterschätzt. Es wäre besser gewesen, wenn die Pfarrei die Eltern früher und intensiver über die Entscheidungen informiert hätte. Die Gemeindeverwaltung wiederum hat viel Zeit verstreichen lassen, bevor sie der Pfarrei die geänderte Betriebsträgervereinbarung zusandte. Vor allem ist unverständlich, warum Eltern von außen weiterhin Kinder für den Hort anmelden konnten. Im Januar gab es sogar noch eine Werbeaktion für die Einrichtung. Womöglich wissen manche noch gar nicht, dass ihr Platz in der Kita St. Elisabeth ungewiss ist.

Noch ist aber eine Lösung möglich. Das Landratsamt sollte der gemischten Gruppe zustimmen. Grundsätzlich muss aber für alle Kinder ein Platz gefunden werden, auch wenn sie von außen kommen. Schließlich verlassen sich die Eltern auf die Zusage.

