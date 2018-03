vor 19 Min.

Alle fiebern mit dem „Team Dasing“

Luis Nell, Emily Neller und Andreas Arnold traten für die Dasinger Schule beim Ratespiel „1, 2 oder 3“ an.

Schüler müssen in der Rateshow „1, 2 oder 2“ knifflige Fragen rund um das Thema Luft beantworten.

Zweimal waren die Dasinger Schüler bereits mit einem Kandidaten-Team bei der Ratesendung „1, 2 oder 3“ vertreten. Und auch heuer versuchte der Förderverein Regenbogen der Schule Dasing wieder sein Glück und erhielt prompt eine Einladung zur Aufzeichnung in den Bavaria-Filmstudios in München. Die drei Dasinger Kandidaten Emily Neller, Andreas Arnold und Luis Nell, welche diesmal für Deutschland im Wettstreit mit Kindern aus Österreich und der Türkei die begehrten Bälle sammeln wollten, wurden von 70 Kindern und Erwachsenen in bunten „Team Dasing“-T-Shirts begleitet. Zunächst hieß es für sie schminken und frisieren, die Spielregeln verinnerlichen, Probe-Hüpfen auf den Antwortfeldern und das schnelle Buzzern wollten geübt sein, bevor es vor Publikum richtig zur Sache ging. Moderator Elton und das Maskottchen Piet Flosse nahmen den Kandidaten bei den Proben die Nervosität, oder versuchten es zumindest. Den anderen beiden Länder-Teams aus Österreich und der Türkei ging es wohl ähnlich und spätestens mit dem Anziehen der Länder-Team-Shirts stieg der Adrenalin-Spiegel aller Kandidaten wieder.

Der Anheizer Vince gab vorab witzige Instruktionen, wann geklatscht, gestampft oder laut gerufen werden soll - somit konnte eigentlich nichts mehr schief gehen. Nun betrat auch Moderator Elton endlich die Bühne, begrüßte die Gäste und machte ein paar Späßchen zur Auflockerung. Noch schnell ein Tontest des Studiotechnikers und dann konnte es wirklich losgehen. Die Kameras liefen und der Moderator stürmte unter tosendem Applaus ins Studio, drehte eine Ehrenrunde durchs Publikum und wollte mit der einleitenden Moderation beginnen. Doch plötzlich eine laute Stimme aus dem „Off“: „Halt, Stopp - alles noch mal von vorne!“ Verwundert blickten die Zuschauer auf die Bühne. Eine Haupt-Kamera sendete kein Signal, somit auch kein Filmmaterial. Unter scherzhaftem Stöhnen begab sich Elton daher noch mal hinter die Bühne und eine Minute später flitzte er schon wieder ins Studio und drehte abermals eine Ehrenrunde. Diesmal ging alles glatt. Etwas außer Puste verkündete er vor laufenden Kameras das bis dahin geheime Thema der Sendung: „Luft!“ Wie passend, denn diese fehlte dem Moderator nach seinem zweiten Sprint ins Studio. „Wie schwer ist die Luft in einem Fußball, warum gibt es in Einkaufshäuern Luftströme, wie funktioniert eine Lkw-Bremse“, diese und weitere Fragen galt es beim Buzzer-Quiz schnell zu beantworten. Alle Zuschauer fieberten mit und zählten die Bälle. Für jeden erspielten Ball gibt es Geld für die Klassenkasse, lauten die Spielregeln. (FA)

Sendung Wie viele Punkte die Teams erreichten und wer zum Sieger gekürt wurde, wird am Sonntag, 24. Juni, um 17.35 Uhr auf dem Fernsehsender kika und im Internet zu sehen sein.