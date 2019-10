10.10.2019

Almarausch kriegt es gebacken

Die Proben sind in vollem Gange: (von links) Christina Müller, Albert Müller, Steffi Storch, Martin Mayr, Franzi Hörmann und Katharina Graf.

Meringer Trachtenverein bringt einen lustigen Dreiakter auf die Bühne im neuen Heim

Von Brigitte Glas

Die Theatergruppe des Heimat- und Trachtenvereins Almarausch ist derzeit in der heißen Phase der Proben. „Bäckermeister Striezl“ kommt dieses Jahr auf die Bühne, Premiere ist am 26. Oktober. Mit dem Dreiakter von Ulla Kling gebe es viel zu lachen, versprechen Almarausch-Trachtler.

Der Lehrbub Willi hat seinen Kopf mal wieder nicht bei der Arbeit und die Semmeln geraten ihm viel zu groß. Ohne an etwaige Folgen zu denken, werden die „Geschosse“ kurzerhand verkauft, zum normalen Preis versteht sich, und der Zulauf bei der Bäckerei Striezl steigt sprunghaft an. Gleichzeitig verkündet der Bürgermeister dem Striezl den Beschluss des Gemeinderates, auf dem Dorfplatz, vor des Bäckers Nase, einen Supermarkt zu bauen. Dass dabei die schöne, alte Dorflinde zum Tode verurteilt ist, stört den Bürgermeister nicht, dafür aber den Bäckermeister umso mehr.

Dieses Stück probt die Theatergruppe heuer unter erschwerten Bedingungen. Wegen der Schließung des Papst-Johannes-Hauses findet das Theater im neuen Trachtenheim in der Hermann-Löns-Straße 42 statt. Aber das Trachtenheim ist noch gar nicht fertig und so laufen Proben und Bauarbeiten parallel. Bis zur Premiere soll dann alles in trockenen Tüchern sein.

Spielleiterin Leni Zieglmeir konnte wieder auf ihre langjährigen Spieler zurückgreifen. Albert Müller gibt den Bäckermeister Theo Striezl, Steffi Storch seine Frau, Martin Mayr den Bäckerlehrling und Franzi Hörmann die Bäckereiverkäuferin.

Tobias Eppeneder spielt den Bürgermeister und in weiteren Rollen stehen Nicole Metken, Helmut Zimmermann und Christina Müller auf der Bühne. Neu im Team ist dieses Jahr Katharina Graf als Ärztin.

