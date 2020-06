00:31 Uhr

Alpenverein Mering ändert Programm

Diese Touren stehen in den kommenden Monaten an

Das Tourenprogramm des Alpenvereins Mering wird aufgrund der Corona-Krise etwas abgeändert: Am Samstag, 1. August, führt eine Tagestour an den Königssee (ursprünglich als Frühjahrstour im Juni geplant). Den Wanderern bietet sich die Möglichkeit, aus mehreren Varianten mit unterschiedlicher Schwierigkeit auszuwählen: Gruppe 1 unternimmt eine anspruchsvolle Tour auf den Mooslahnerkopf (1815m), Gruppe 2 besteigt die Archenkanzel (1347m) oder mit der Jennerbahn den Schneibstein (2275m), Gruppe 3 startet von der Gipfelstation der Jennerbahn aus einen Rundweg um den Jenner. Die Anmeldung zu dieser Tour ist bis 23. Juli möglich (online auf der Internetseite der DAV-Sektion Mering, ab 2. Juli auch wieder jeden Donnerstag von 18.15 Uhr bis 19.15 Uhr auf der Geschäftsstelle der Sektion, Münchener Straße 20).

Das weitere Tourenangebot im Sommer/Herbst 2020: Vom 28. bis 30. August findet eine Dreitagestour in der Ortler-Gruppe (Gipfelmöglichkeit: Großer Angelus) mit Übernachtung auf der Düsseldorfer Hütte statt (Anmeldung bis 13. August). Die Herbsttour führt am Samstag, 10. Oktober, ins Lechtal (mit Besteigung von Widderstein, Haldenwanger Eck oder Saloberkopf). Eine Mountainbike-Herbsttour gibt es am Samstag, 26.September, in den Lechtaler Alpen (Blindseetrail, eine Rundtour ab Lermoos). (AZ)

