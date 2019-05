Als Aichach-Friedberg unter Wasser stand

Plus Vor 20 Jahren flutete das Pfingsthochwasser Mering, Kissing und Friedberg. Seitdem wurden viele Schutzprojekte umgesetzt – doch längst nicht alle.

Wiederholen sich die Ereignisse? Vor 20 Jahren hat das verheerende Pfingsthochwasser vor allem Mering und Kissing, aber auch Merching, Friedberg und seine Ortsteile unter Wasser gesetzt. Der Norden des Landkreises kam mit einem blauen Auge davon. Zehn Jahre später, am 26. Mai 2009, schwoll der Eisbach nach einem heftigen Unwetter zu einem Fluss von 50 Metern Breite an, der Gärten und Häuser in Bachern überflutete. Und jetzt wieder eine Hochwasserwarnung.

Das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth prognostizierte am Dienstag für den Folgetag an der Paar Hochwasser der Meldestufen 1 und 2, später dann teils Meldestufe 3. (Hier geht es zu unserem aktuellen Bericht über die Lage in Schwaben.)

Trotzdem sehen Anrainer die Lage gelassen. Die Situation stehe in keinem Vergleich zu 1999. Der Pegel der Paar erreichte in Mering damals 2,23 Meter (am Dienstag 0,70 Meter), zwischen 40 und 50 Kubikmeter Wasser wälzten sich durch Mering und Kissing – pro Sekunde.

Hunderte Häuser in Mering und Kissing standen unter Wasser

Hunderte Häuser standen unter Wasser, nahe dem Auensee drohte ein Lechdamm zu brechen, die B 2 war überflutet, 60 Feuerwehren waren rund um die Uhr im Einsatz. Kissings Bauamtsleiter Alfred Schatz fuhr gestern die Paar ab – und gab vorerst Entwarnung. Nur an wenigen Stellen sei Wasser auf Retentionsflächen gelaufen.

Antons Staffler wohnt in der Kissinger Schulstraße. Die Fluten von vor 20 Jahren stehen ihm noch vor Augen. Man könne von Glück sprechen, dass niemand ums Leben kam. Staffler ist in Altkissing aufgewachsen, Hochwasser war für ihn nichts Besonderes. „Damit konnten wir umgehen.“ Mit der Situation 1999 nicht. Seine Kellerfenster hielten dem Druck der Wassermassen stand – bei seinen Nachbarn nicht, der Keller lief voll. Trotzdem stand auch bei Stafflers das Wasser 40 Zentimeter hoch. Aufgrund der erhöhten Bahnhofstraße konnte es nicht ablaufen.

Als das Hochwasser Friedberg traf

Erste Hochwasserwarnung hatte es am 21. Mai 1999 gegeben, danach stieg das Wasser rasant. Problem: Als das Schlimmste überstanden schien, stieg das Grundwasser und brach aus dem Boden hervor, ein Strom wälzte sich das Lechtal entlang. Davon waren auch Friedberg und seine Ortsteile stark betroffen. Auch die Ach trat über die Ufer. Rettungskräfte waren in Schlauchbooten unterwegs.

In der Folge gründeten Betroffene die Interessengemeinschaft Hochwasserschutz (IGHS), es wurde eine Reihe von Hochwasserschutzprojekten in die Wege geleitet – noch ist nicht alles umgesetzt. „Die behördlichen Mühlen mahlen langsam und die gesetzlichen Vorschriften behindern durch lange Wartefristen“, sagt Staffler. Trotzdem hat er heute keine Angst. „Ein solches Hochwasser werden wir nicht mehr haben.“ Denn seit 2007 bietet das Hochwasserrückhaltebecken Putzmühle den Unterliegern Schutz.

Die IGHS zog trotzdem vor Gericht. Sie forderte Nachbesserungen an der Staustufe 23, aus der Wasser nach außen gedrückt habe. 2012 wurde die Klage abgewiesen. Ziel der IGHS sei nun, dass die Häuser in der Versicherung aus der Einstufung „hochwassergefährdet“ genommen werden, sobald 2020 das Rückhaltebecken Merching in Betrieb ist.

Wie kommt der Paarausbau in Kissing voran?

Wichtig ist den Kissingern außerdem der innerörtliche Paarausbau. Das Wasserwirtschaftsamt kündigt an, die Genehmigungsplanung voranzutreiben, sobald das Merchinger Projekt beendet ist. Laut Gemeindeverwaltung haben Bürger Einwände gegen die Planung. Auch die Grundstücksfrage ist laut Bauamtsleiter Schatz noch nicht geklärt. Keiner weiß daher, wie lange die Umsetzung dauert.

Vor 20 Jahren hat das verheerende Pfingsthochwasser vor allem Kissing unter Wasser gesetzt. Der ehemalige Bürgermeister Manfred Wolf hat die Auswirkungen per Video festgehalten. Machen Sie sich ein Bild von der Katastrophe. Video: Manfred Wolf

Bürgermeister Reinhard Gürtner hatte das Programm im Wahlkampf auf der Agenda und erläutert, mit dem Paarausbau solle der Durchfluss erhöht werden. So solle der Schutz der Siedlungen vor einem hundertjährigen Hochwasser sichergestellt werden. „Dabei ist mir persönlich wichtig, dass bei der Planung und Umsetzung dem Dialog zwischen allen Beteiligten eine besondere Bedeutung zukommt.“

Welche Hochwasserschutzmaßnahmen werden in Aichach-Friedberg durchgeführt?

Hochwasserschutz Aichach (baulich abgeschlossen seit 2019): Kosten circa 10 Millionen Euro.



Hochwasserschutz „Obere Paar“, Gesamtkosten circa 20 Millionen Euro, bestehend aus den Teilprojekten:



Hochwasserrückhaltebecken Putzmühle nahe Steindorf (abgeschlossen seit 2007)



Hochwasserrückhaltebecken Merching (derzeit in Umsetzung)



Innerörtlicher Ausbau Kissing (in Planung)



Innerörtlicher Ausbau Mering (in Planung)







Welche Maßnahmen laufen gerade?

Merching Derzeit wird das Hochwasserrückhaltebecken Merching gebaut. Vom erforderlichen Dammvolumen (Gesamt 55.000 Kubikmeter) sind derzeit rund zwei Drittel eingebaut. Die Dammschüttung wird nach der Winterpause seit Ostern fortgeführt und wird witterungsabhängig voraussichtlich bis Juli dauern. Der Baugrubenverbau des Auslassbauwerkes ist fertig und die Bodenplatte betoniert. Derzeit werden die seitlichen Wände des Bauwerkes geschalt und betoniert. Die Fertigstellung der Stahlbetonarbeiten ist bis August vorgesehen. Im Herbst folgt der Einbau der Stahlwasserbauteile und anschließend die technische Ausrüstung (Steuertechnik etc.). Die wesentlichen Arbeiten können Ende 2019 abgeschlossen werden. Betriebsbereit wird das Becken voraussichtlich im Frühjahr 2020 sein.



Welche Maßnahmen sind in Planung?

Kissing/Mering Die innerörtlichen Ausbaumaßnahmen in Kissing und Mering sind noch in Planung. Nach Abschluss der Bauarbeiten am Hochwasserrückhaltebecken Merching wird als nächstes die Genehmigungsplanung für den innerörtlichen Ausbau in Kissing vorangetrieben.



Wie wird sich das Programm „Licca liber“ auswirken?

Lech Im Rahmen des Projektes „Licca liber“ sind auch Deichrückverlegungen vorgesehen. Durch die Reaktivierung größerer Überflutungsflächen kann zusätzlicher Retentionsraum geschaffen werden.



Informationen zu den Projekten unter www.wwa-don.bayern.de (Rubrik Hochwasserschutz)





