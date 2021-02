vor 1 Min.

Als Chef des Bürgerbüros kennt er fast jeden Friedberger

Plus Kaum ein Mitarbeiter der Stadt ist so bekannt wie Hans-Jürgen Trinkl. Allein 2200 Friedberger hat der Leiter des Bürgerbüros getraut. Jetzt geht er - und hat viel vor.

Von Ute Krogull

Noch bevor Schlagworte wie "Bürgernähe" und "gläsernes Rathaus" modern wurden, war Hans-Jürgen Trinkl ein Verwaltungsmensch zum Anfassen. Und das im Wortsinn: Wer morgens am Café am Brunnen vorbeiging, mittags über die Ludwigstraße, abends auf ein Konzert, hatte gute Chancen, den Leiter des Bürgerbüros zu treffen. Diese Präsenz in der Stadt wird bleiben - doch Trinkl verabschiedet sich in den Ruhestand.

Nach über 45 Jahren bei der Stadtverwaltung, davon gut 20 als Chef des Bürgerbüros, nach viel Engagement für Jugend und Ausländer, Märkte und Gastronomie, nach vier Bürgermeistern und 1100 Trauungen verlässt der Friedberger die Stadtverwaltung, bei der er mit 17 Jahren angefangen hatte zu arbeiten. 62,5 Jahre ist er alt, die Freistellungsphase der Altersteilzeit beginnt für einen Mann, der - sei es beruflich oder privat - wohl die meisten Friedberger kennen dürfte.

Hans-Jürgen Trinkl: Wohnen und arbeiten im Herzen Friedbergs

Diese enge Verbindung von Beruf und Privatleben hat er stets geschätzt. "Das Schöne ist, wenn die Menschen Vertrauen zu uns haben und einfach kommen, wenn sie Probleme haben", sagt er. Sein Arbeitsweg vom Haus in der Altstadt ins historische Rathaus betrug wenige Minuten - theoretisch. In Wirklichkeit wurde er so oft angesprochen, dass es stets ein Vielfaches wurde.

Als Leiter des Bürgerbüros, das er gemeinsam mit Kollegen Ende der 1990er-Jahre konzipierte und das 2000 eröffnet wurde, hatte Trinkl kraft Amtes eine Vielzahl von Aufgaben. Einwohnermeldeamt, Passwesen, Gewerbe, Fundsachen, Standesamt, Marktwesen, Gastronomie und Tourismus zählten dazu. Auf der Straße wurde er aber auf alles angesprochen, bis hin zum Gerüst, das Bauarbeiten behindern könnte. Vieles konnte er gleich klären, ansonsten gab er es in der Stadtverwaltung weiter oder vermittelte dem Bürger den richtigen Ansprechpartner. "Damit ist schon viel geholfen", sagt er.

Mit dem damaligen Citymanager Thomas David sowie Renate Mayer vom Aktivring entwickelte Hans-Jürgen Trinkl, Leiter des städtischen Bürgerbüros, ein neues Konzept für die Friedberger Marktsonntage. Bild: Patrik Ferstl (Archivfoto)

Denn Trinkl ist sowohl innerhalb der Bürgerschaft bestens vernetzt, auch durch sein langes Engagement für die Jugendkapelle, als auch in der Verwaltung. 1975 begann der gebürtige Friedberger dort die Ausbildung für den Mittleren Dienst. Eigentlich hatte er da schon den Lehrvertrag bei einem Optiker in der Tasche. Aber weil sein Herz eben schon damals auch der Musik gehörte, ging er lieber zur Stadt - da musste man samstags nicht arbeiten, sondern konnte Konzerte geben.

Allerdings machte es ihm dann später trotzdem nichts aus, abends oder an Wochenenden zu arbeiten. Wenn reiselustigen Friedbergern zum Beispiel in letzter Minute auffiel, dass sie keinen gültigen Pass hatten, war er auch außerhalb der Arbeitszeit zur Stelle. "Da sind wir sehr tolerant."

Hans-Jürgen Trinkl ist auch in der Stadtkapelle Friedberg aktiv

Eingestellt hat ihn damals einer, der alteingesessenen Friedbergern noch ein Begriff ist: Oberamtsrat Georg Kerle. Viele Mitarbeiter kannte der 17-Jährige schon, schließlich hatte er in der Jugendkapelle Trompete oder Flügelhorn auf städtischen Betriebsausflügen geblasen. "Das hat den Start leichter gemacht", sagt er rückblickend.

Es dürfte aber auch seine gleichermaßen umgängliche wie korrekte Art und Weise gewesen sein, die den jungen Hans-Jürgen Trinkl weiterkommen ließ. Mit 19 Jahren, gleich nach der Ausbildung, wurde er Abteilungsleiter im Einwohner-, Pass und Gewerbeamt. Er erlebte die Zeit der Eingemeindungen und erhielt neue Aufgaben, etwa Märkte ("am Anfang hatten wir sechs Stände in der Bauernbräustraße"), Jugendarbeit ("unser erstes Thema bei 'Live im Schlosshof' war 'Das Schönste an Friedberg ist der 36er-Bus nach Augsburg'"), Ausländerbeirat ("Legendär waren die Folklore-und Bauchtanzabende"). Trinkl baute die EDV in der Stadtverwaltung mit auf und wurde 1982 Standesbeamter. Nach einer Organisationsuntersuchung in den 1990er-Jahren wurde das Bürgerbüro eröffnet - phasenweise war es das mit den längsten Öffnungszeiten in ganz Bayern.

Hans-Jürgen Trinkl links und Roland Eichmann, der vierte Bürgermeister, unter dem er arbeitete. Bild: Elisa Glöckner (Archivfoto)

Es ist eine berufliche Vita, in der sich viele gesellschaftliche Veränderungen widerspiegeln, von der Digitalisierung bis zum Kultur- und Gesellschaftsleben Friedbergs, das sich längst aus dem Schatten der Nachbarstadt Augsburg befreit hat (ganz zu schweigen vom 36er-Bus). Eines aber sei geblieben, und das schätzt der 62-Jährige an seiner Heimatstadt: "Man kennt sich einfach."

Im Bürgerbüro Friedberg folgt Gerkens auf Trinkl

Sein Beruf und der Einsatz für die Menschen haben ihm immer Freude bereitet. Was tut so jemand im Ruhestand? Offiziell wird die Freistellungsphase der Altersteilzeit im April beginnen, bis dahin baut Trinkl aufgestaute Urlaubstage ab. Langweilig wird es ihm nicht werden: Seit 40 Jahren verheiratet, mit zwei erwachsenen Kindern, die beide die Liebe zur Musik zum Beruf gemacht haben, aktiver Musiker bei den Lechrainmusikanten. Und dann sind da ja auch noch das Wohnmobil (Wunschziel: Apulien) und das Altstadthaus, an dem so einige Renovierungsarbeiten anstehen.

"Sein" Bürgerbüro weiß er jedenfalls in guten Händen. Den Leitungsposten übernimmt der langjährige Stellvertreter Roland Gerkens.

