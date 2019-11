Als Merings Krautköpfe im Schlafwaggon gefahren wurden

Plus Der Krautanbau war lange eine traditionsreiche Spezialität im südlichen Landkreis und findet damit auch in die Meringer Ortschronik Eingang.

Als kürzlich das Heimatmuseum im Meringer Schloss geräumt werden musste, kam eine Maschine zum Vorschein, mit der Kraut in Konservendosen abgefüllt wurde. Auch sie gehört zum Inventar zur Meringer Geschichte, das nun eingelagert werden muss. Der Krautanbau hat in Mering und Umgebung eine lange Tradition. Die bis in den November hineinreichende Krauternte weckt in vielen die Erinnerung an die Hoch-Zeiten der Krautindustrie, als mit dem Scherer in Mering und dem Sponsel in Merching gleich zwei Fabriken die traditionsreiche Spezialität im südlichen Landkreis verarbeiteten.

Die Krautverarbeitung war extrem wichtig für Mering

„Schon mehrere Meringer haben mir erzählt, dass sie früher das Kraut in der Fabrik mit ihren Füßen eingetreten haben“, berichtet Katharina Axtner. Als Autorin für die Meringer Ortschronik beschäftigt sie sich mit Handwerksbetrieben, Industrie und Handel sowie der Gastronomie der Marktgemeinde. „Wir haben so viele Themen, dass dem Krautanbau sicher nicht all zu viel Raum eingeräumt werden kann“, bedauert Katharina Axtner. In Mering war ihr erster Ansprechpartner Johann Weber, der für die entstehende Ortschronik unter anderem auch über die Land- und Forstwirtschaft ab 1900 ein Kapitel verfasst. Der Meringer Geschichtsforscher ist ein ausgewiesener Kenner seiner Heimat und zudem ein heimatkundlicher Sammler. Um möglichst viel Wissen über Merings Vergangenheit zu bewahren, schrieb er in einem Gespräch mit Josef Scherer 2005 alles auf, was dieser rund um die traditionsreiche Krautverarbeitung seiner Familie erzählte.

Damals, also vor rund 15 Jahren, schnitt die Firma Scherer noch 4000 bis 5000 Tonnen Kraut pro Saison für die Firma Durach ein. Die Konservenfabrik in Sand hatte den Vertragsanbau von Kraut in der Region im Jahr 1935 mitbegründet. Der Krautanbau in Mering und Merching geht aber auf Jahrhunderte zurück. Seine Krautfabrik betrieb Josef Scherer ab Ende der 30er Jahre am Sandberg, im damaligen Außenbereich von Mering, zwischen der Bahnlinie München und Weilheim. Mittlerweile steht dort eine große Wohnanlage. Ursprünglich war es das Gelände einer Munitionsfabrik. Drei nachfolgende Generationen der Scherers sind immer noch in der Landwirtschaft tätig, auch wenn der Krautanbau kaum noch eine Rolle spielt. Da in jedem Krautkopf sehr viel Handarbeit steckt, lohnt sich der Anbau heutzutage kaum noch.

200.000 Zentner Kraut landeten am Meringer Bahnhof

Josef Scherer, Sohn des Ehrenbürgers gleichen Namens, erzählte jedoch noch von Zeiten, als das vitaminreiche Kraut so selbstverständlich in jeden Vorratskeller wie Kartoffeln oder volle Weckgläser gehörte. Lange Zeit waren Mering, Merching und Umgebung nach Ismaning das zweitgrößte Anbaugebiet für Kraut in der Region. Es gab sogar einen selbst gezüchteten Samen, das sogenannte Merchinger Kraut. 1940 sollen 200.000 Zentner Kraut zur Verladung am Meringer Bahnhof gekommen sein.

Für die Meringer Krautanbauer vermarkteten die Firma Scherer in Mering und die Firma Sponsel in Merching sowie die BayWa. Verladen wurde in Mering, Schmiechen, Egling und Althegnenberg, da die Bahnstation Merching keine Verladeeinrichtung hatte. Von Mering aus wurde sehr viel Weiß- und Blaukraut ins Allgäu und zu einem Großhändler nach Schifferstadt bei Ludwigshafen verfrachtet. Andere Abnehmer waren die Firma Durach in Augsburg und München, aber auch Hengstenberg in Esslingen. Wenn die Krautbauern am Bahnhof das Kraut anlieferten, stauten sich die Fuhrwerke oft bis zur Paarbrücke, so erinnerte sich Josef Scherer. Während des Krieges wurden für die Krautverladung gelegentlich sogar Gefangene vom Augsburger Katzenstadel eingesetzt.

Das Kraut wurde mit einer Maschine, wie sie im rechten Bild zu sehen ist, in eine Konservendose abgefüllt. Bild: Christian Gall

Und weil in der Kriegszeit die meisten Waggons vom Militär genutzt wurden, musste das Kraut auch mal auf offenen Kohlewaggons oder in zweiteiligen Schlafwaggons transportiert werden. Statt „Äpfeln im Schlafrock“ also Krautköpfe im Schlafwaggon sozusagen. Pro Saison von September bis Ende November wurden bis zu 400 Waggons verladen. Zwischen 15 und 20 Tonnen pro Waggon waren es in der Hoch-Zeiten des Krautanbaus in der Region. Josef Scherer erzählte, dass der am Bahnhof Mering beschäftigte Ludwig Zöttl die Waggons mit einer Kleinlok rangierte.

Noch heute wird in Mering Kraut angebaut

Den Krautanbau und die Krautvermarktung auf ihrem Hof hat die Familie Scherer längst eingestellt. Bei der Familie Kerber an der Merchinger Hauptstraße beladen jedoch noch viele Kunden ihren Kofferraum mit Krautköpfen oder lassen es sich vor Ort gleich hobeln.

In lockerer Folge soll an dieser Stelle über Themen berichtet werden, die in der Meringer Ortschronik aufgegriffen werden. Diese erscheint zum tausendjährigen Jubiläum der Marktgemeinde im Jahr 2021.