vor 19 Min.

Als der Bahnhof noch außerhalb lag

Mit dem Blick von der Luitpoldstraße zeigt Klaus Theilackers Buch deutlich, wie Friedberg über die einstigen Grenzen hinaus gewachsen ist / Serie (5)

Von Klaus Theilacker

Der Blick von der Luitpoldstraße über das Bahngleis auf den Altstadthügel zeigt in dem Panorama von 1875 von links betrachtet den alten Wasserturm. In der neuen Aufnahme ist er unmittelbar rechts des Baywa-Silobaus hinter Bäumen versteckt. Dann folgt ein freies Feld, auf dem kurz darauf der Bauernbräukeller samt Brauerei mit der großen Bahnhofsrestauration Kiefer mit Biergarten und großem Festsaal entstand. Mittlerweile, nach gut 100 Jahren, ist die Brauerei wieder aufgelöst und in dem Bau sind das griechische Restaurant El Greco und die Kunstschule zu finden. Wiederum rechts davon ragt das dominante Bauwerk des ehemaligen Amtsgerichts in die Höhe. Heute ist hier die Polizeiinspektion Friedberg untergebracht. Weiter rechts davon folgt die Gaststätte Bergmair, heute ein Wohnhaus. Den rechts davon folgenden ehemaligen Bergmairsaal kann man heute unter dem Namen Samok für außergewöhnliche Festivitäten mieten.

Am rechten Bildende steht der Bahnhof. Das 1875 eröffnete Bahnhofsgebäude erfuhr eine Menge Umbauten. Der Grundriss blieb zwar erhalten, aber der nahezu herrschaftlich anmutende Bau wurde der Vielzahl der Kamine, der Ziergesimse, der Fensterbrüstungen und des zweiten Geschosses im Mitteltrakt beraubt. Aber im Umkehrschluss wurden aus den ehemals vier Zügen in jede Richtung heute eine sehr günstige Verbindung nach Augsburg im 15-Minuten-Takt.

Bilder und Texte sind dem Buch „Friedberg – Entwicklung der Stadt in Großpanoramen“ entnommen. Es ist erhältlich unter klaus.theilacker@web.de.

