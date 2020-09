vor 2 Min.

Als in Friedberg noch die Kamine rauchten

Klaus Theilacker vergleicht in seinem neuen Buch den Blick vom Schlossturm damals und heute. Die Unterschiede sind deutlich erkennbar / Serie (6)

Von Klaus Theilacker

Der Blick vom Friedberger Schlossturm von circa 1900 zeigt am linken Bildrand direkt vor der Stadtpfarrkirche das Schulhaus am Eisenberg. Der unverputzte Rohbauzustand belegt, dass es gerade neu errichtet wurde. Zum Zeitpunkt der neuen Panoramafotografie im Jahre 2016, also 116 Jahre später, diskutiert man darüber, wie lange der Schulbetrieb dort noch verbleiben solle und wie das leer stehende Gebäude dann genutzt werden könne.

Rechts von der Stadtpfarrkirche St. Jakob beweist der rauchende Kamin in der alten Ansicht, dass beim Zieglerbräu in der Stadtmitte noch Bier gebraut wurde. Etwa 30 Jahre später wurde die Brauerei ins Hasenbräu Augsburg integriert. Nach fast drei Jahrhunderten wurde dann 1930 die Brautätigkeit endgültig eingestellt.

Unter Beibehaltung der Außenform wurde ab 1939 das ehemalige Brauereigebäude zur Stadtsparkasse Friedberg umgebaut. Mittlerweile ist diese in der Stadtsparkasse Augsburg integriert und das Gebäude wird wiederum einer neuen Nutzung zugeführt.

Rechts davon auf dem Rathaus riss man unmittelbar nach dem Kirchturmeinsturz 1868 den statisch nicht mehr sicheren kleinen Glockenturm ab und ersetzte ihn durch die einfache, billige Form eines kleinen Interimstürmchens mit Pyramidendach. Die wirtschaftliche Lage Friedbergs hat sich gebessert, sodass man auf der östlichen Giebelseite des Rathauses wieder das höhere Türmchen mit dem Originalzustand der Zwiebelhaube errichtet hat.

Das hohe, steile Dach rechts davon ist höher als alle anderen Bürgerhäuser. Es ist das Dach des ehemaligen Jesuitenhauses, in dem das Bezirksamt Friedberg untergebracht ist. Die neue Fotografie zeigt, dass nach wie vor das ehemalige Jesuitenhaus vom höchsten Dach bekrönt ist. Heute ist hier der Sitz des Bürgermeisteramtes. Unmittelbar rechts davon sieht man einen weiteren hohen Kamin rauchen. Er gehört zur Brauerei Bauernbräu in der gleichnamigen Straße. Zeitgleich mit dem Datum der Fotografie entstand in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof ein Neubau der Brauerei samt Bahnhofsrestauration mit Biergarten und großem Festsaal. Die alten Gebäude des Bauernbräus wurden teilweise renoviert und teilweise abgerissen. An ihrer Stelle entstand 1988 der Brunnenhof mit einer Passage mit vielen Geschäften. Die Brautätigkeit in Bahnhofsnähe ist mittlerweile auch eingestellt, sodass es in Friedberg keine Brauerei mehr gibt.

Im rechten Vordergrund ist das 1824 errichteten Bezirkskrankenhaus zu erkennen. Das Areal rechts davon war früher noch frei und unverbaut. In der neuen Fotografie ist von Bäumen verdeckt nur noch das linke Eck des ehemaligen Bezirkskrankenhauses erkennbar. Im Moment wird es saniert und in Wohnungen umgenutzt.

Die nördliche, zum Schloss hinschauende Stadtmauer mitsamt den Resten der ehemaligen Befestigungstürme kann in der alten Fotografie vom Schlossturm ungehindert eingesehen werden. Der Hang vor der Stadtmauer fällt frei von Baum und Strauch ins Tal, genauso wie Jahrhunderte vorher verteidigungsstrategische Gründe dies erforderten.

Diese und viele weitere Stadtfotografien beweisen, dass früher deutlich weniger Bäume im Stadtgebiet und in der näheren Umgebung standen. Obwohl die Aktivitäten zu den momentanen Umweltschutzbestrebungen genau das Gegenteil vermitteln möchten.

