Als mit Hans Hack ein Nazi im Friedberger Rathaus regierte

Erst Kommunist und Nazi, nach dem Krieg Liberaler und Sozialdemokrat - als "politischen Vagabunden" beschreibt der Historiker Markus Roth den Mann, der von 1933 bis 1936 Bürgermeister von Friedberg war: Hans Hack. Seine Biografie ist in dem neuen Band aus der Reihe "Täter, Helfer, Trittbrettfahrer" enthalten, die den lokalen Größen des Nationalsozialismus in Süddeutschland nachspürt.

Herausgeber der Reihe ist der Sozialwissenschaftler und Historiker Wolfgang Proske, der damit die "Täterforschung vor Ort" voranbringen will. "Dieses Projekt, ursprünglich auf der Ostwürttembergischen Alb entstanden aus den Nöten eines Geschichtslehrers, der die lokale NS-Geschichte nicht einfach übergehen wollte und deshalb erste einschlägige Unterrichtsbiografien erstellte, übersteigt inzwischen die Möglichkeiten eines Einzelnen bei Weitem", schreibt Proske in seinem Vorwort. Fast 150 Autoren sind in den elf Bänden inzwischen über 200 Nazi-Biografien nachgegangen.

Vom Rheinland nach Friedberg - eine Nazikarriere

Hans Hack wurde 1898 nahe Euskirchen im Rheinland geboren wurde. Sein Lebenslauf in Kürze: Freiwilliger im Ersten Weltkrieg, bis 1920 Mitglied einer rechtsgerichteten Bürgerwehr, bis 1921 Schutzpolizist, anschließend Sekretär im Deutschen Beamtenbund, ab 1924 Fraktionsvorsitzender der KPD in Wuppertal und Mitglied des Rheinischen Provinziallandtags, um 1928 Ausschluss aus der Partei wegen einer erschlichenen Erbschaft, ab 1930 Propagandist für die NSDAP in Schwaben, Adjutant des Sonderkommissars für Schwaben, Hermann Ritter von Schopf, und Geschäftsführer der Nazi-Fraktion im Augsburger Stadtrat.

Wie schon zuvor für die KPD füllte Hans Hack als eloquenter Redner nun für die Nazis die Säle in ganz Schwaben. Er war bei Rundfunksprecherwettbewerben erfolgreich und durfte schließlich im Jahr 1935 als Sprecher die Eröffnung des Reichsparteitags der NSDAP in alle deutschen Sender übertragen.

Täter Helfer Trittbrettfahrer NS-Belastete aus Nordschwaben und Neuburg. Herausgeber: Wolfgang Proske

Hack wurde unter 71 Mitbewerbern zum Bürgermeister gewählt, ein Jahr darauf zugleich zum stellvertretenden Kreisleiter der NSDAP."Damit hatte er nach einem wechselvollen politischen Leben und nach einem nicht minder unsteten und unsicheren Berufsleben eine einträgliche Position erreicht, die ohne sein rückhaltloses Eintreten für den Nationalsozialismus in unerreichbarer Ferne geblieben wäre", schlussfolgert Autor Roth, der als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fritz-Bauer-Institut zur Erforschung der Geschichte und Wirkung des Holocaust in Frankfurt tätig ist.

Zunächst sei in Friedberg die Freude über den neuen Bürgermeister groß gewesen, so Roth. Gemeinsam mit seinem Stellvertreter Pius Häusler, der ebenfalls der NSDAP-Fraktion im Friedberger Stadtrat angehörte, startete Hack eine Reihe von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, etwa im Straßen- und Wohnungsbau. Doch ebenso schnell, wie er politisch Fuß gefasst hatte, verschwand Hack wieder von der Friedberger Bühne. Seine Amtszeit dauerte nur drei Jahre – von 1933 bis 1936, nicht wie von Roth irrtümlicherweise geschrieben von 1932 bis 1937.





Große Freude über den neuen Bürgermeister in Friedberg

Grund war wohl ein Zerwürfnis mit dem NSDAP-Kreisleiter Wilhelm Miller, in dessen Verlauf Hack vom NS-Gaugericht verwarnt und ihm dann für ein Jahr die Fähigkeit zur Bekleidung von Parteiämtern entzogen wurde. Einer der Vorwürfe lautete, Hack kümmere sich zu sehr um seine Rednertätigkeit und vernachlässige das Bürgermeisteramt. Schließlich versetzte man ihn - mit 38 Jahren und bei großzügigen Bezügen - in den Ruhestand. Trotz der Unterstützung seiner Anhänger schien seine Karriere damit am Ende. Autor Roth bescheinigt ihm ein kurzes und krachend gescheitertes Intermezzo. Selbst bei der NS-Gauleitung in Augsburg sei man der festen Überzeugung gewesen, dass Hack "für den Posten eines Bürgermeisters keinerlei Eignung besitzt".

Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs und der Besetzung Polens gab es für Hans Hack aber eine neue Chance. "Bereits zu jener Zeit war das Generalgouvernement dafür bekannt, nahezu jeden zu nehmen und fragwürdige Glücksritter und gescheiterte Existenzen anzuziehen", schreibt der Historiker Roth. Zwar bewarb sich Hack zunächst vergeblich für die Stelle des Landrats im Warthegau. Doch kurz darauf wurde er einflussreicher Chef der Personalabteilung in Radom, anschließend stellvertretender Stadthauptmann in Kielce und nach dem Überfall auf die Sowjetunion Leiter der Kreishauptmannschaft Horodenka im neuen Distrikt Galizien.

Keinerlei Eignung für den Posten des Bürgermeisters

Auch diese Tätigkeit war nur von kurzer Dauer. Schon 1942 verlor Hack im Zuge von Machtkämpfen innerhalb der NS-Nomenklatura seinen Posten. Anschließend betätigte er sich als Redner in der Wehrmacht und wurde nach Kriegsende von den Amerikanern verhaftet, als er über die Grenze nach Österreich entkommen wollte. Bis Ende 1948 blieb er in amerikanischer und französischer Internierungshaft - um anschließend wieder auf die Füße zu fallen. Er verdingte sich laut Roth als "Dolmetscher beim britischen Stab in Düsseldorf, war später Sprachlehrer und Vortragsredner, Vertreter, Mitarbeiter beim Bundesluftschutzverband, Inhaber eines Eiscafés und vieles mehr". 1978 starb er im Alter von 80 Jahren in Kleve (Nordrhein-Westfalen).

Ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Darmstadt wegen einer möglichen Mitwirkung Hacks an der Judenvernichtung wurde 1969 eingestellt. Hack selbst behauptete nach dem Krieg, dass er im Herbst 1941 nach den ersten Massenerschießungen von Juden bei der Regierung in Krakau protestiert und auch den Leiter der Auslandsorganisation der NSDAP deswegen persönlich angeschrieben zu haben.

Dem Historiker und Sozialwissenschaftler Wolfgang Proske ist es als Herausgeber der Buchreihe "Täter, Helfer, Trittbrettfahrer" ein Anliegen, die Tabuisierung der NS-Zeit auf lokaler Ebene zu durchbrechen. Foto: Kugelberg-Verlag

Täter, Helfer, Trittbrettfahrer - was war Hack nach Einschätzung des Historikers Proske? "Meines Erachtens lässt sich im Grunde niemand komplett einer der drei Kategorien zuordnen, sondern fast ein jeder hat Anteile an allen drei Kategorien. Bei Hack dürften sich die Anteile in etwa die Waage halten, wobei seine Täterseite, insbesondere seine Stadt- beziehungsweise Kreishauptmannstätigkeit in Polen und in der Ukraine, nur lückenhaft belegt sind", lautet seine Einschätzung.

Auch in Friedberg beschränken sich die Spuren von Hans Hack auf eine längeren Passage im 1991 erschienenen Stadtbuch und eine Akte im städtischen Archiv. Der regionale und lokale Nationalsozialismus sei in Bayern auch 80 Jahre nach dem Ende des Dritten Reichs keineswegs durchgehend erforscht, sondern weithin immer noch "terra incognita" - ein unbekanntes Land, so der Historiker Proske. Mancherorts scheine das nationalsozialistische Denken und Handeln mächtige Tabus hinterlassen zu haben.

Und was ist mit Pius Häusler?

Für diese These spricht auch der Umgang mit dem Mann, der die braune Nummer zwei hinter Hack im Friedberger Rathaus war, mit diesem die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen der Nazis umsetzte und schließlich wie Hack 1936 seinen Posten räumen musste: Pius Häusler, der schon dem letzten frei gewählten Stadtrat als Vertreter der NSDAP angehörte. An den Hauptlehrer der Knabenschule erinnern noch heute die gleichnamige Siedlung und eine Straße in Friedberg-Ost. Eine größere öffentliche Diskussion über die Person Häusler sei aus den letzten Jahren und Jahrzehnten nicht bekannt, heißt es bei der Stadtverwaltung.

Für Wolfgang Proske ist es jedoch wichtig, dass die Namen der Täter zunächst einmal dokumentiert sind. "Häusler steht auf unserer Liste, aber bislang hat sich noch kein Autor dafür gefunden", bedauert der Historiker. Auch ein Abiturient könne das im Rahmen einer Facharbeit leisten, wenn er sich nicht nur auf örtliche Quellen verlasse, sondern in den großen Archiven recherchiere.

Das Buch "Täter, Helfer, Trittbrettfahrer. NS-Belastete aus Nord-Schwaben (+Neuburg/Donau)", herausgegeben von Wolfgang Proske, ist im Kugelberg-Verlag erschienen. Es zählt 375 Seiten und kostet 23,99 Euro.

