vor 8 Min.

Althegnenberg ist nun im Zweckverband

Abwasser: Schmiechen stimmt Aufnahme zu

Althegnenberg möchte zur Abwasserbeseitigung dem Zweckverband Obere Paar beitreten. Die Gemeinde, berichtete Bürgermeister Josef Wecker in der Sitzung, habe Probleme mit ihrer Kläranlage. Die sei bislang an den Finsterbach angeschlossen, ein ziemlich kleiner Vorfluter. Nun könne man die zulässigen Werte im Bach nicht mehr einhalten. „Wenn sich Althegnenberg dem Zweckverband Obere Paar anschließe, hat das den Vorteil, dass die Kosten auf mehrere Köpfe verteilt werden“, so Josef Wecker. Die Gemeinderäte stimmten der Aufnahme zu.

Weil es nur eine einzige Straßenleuchte im Kappelweg gibt, dazu noch eine LED-Leuchte, und das einigen Bürgern zu schummrig ist, will Schmiechen jetzt bei der LEW Angebote für weitere Laternen einholen. Die Kosten für eine Anschaffung könnten im nächsten Haushalt aufgenommen werden.

In dem Neubaugebiet werden die Straßenlampen gesetzt, in zwei Wochen soll asphaltiert und dann die Grundstücke eingeebnet werden.

Derzeit gibt es in Schmiechen eine Finanzlücke aufgrund von Vorleistungen zur Erschließung des Baugebietes Bahnwegfeld II. Um die Ausgaben bis zum Grundstücksverkauf decken zu können, hat der Gemeinderat einer Kreditaufnahme in Höhe von 400000 Euro zugestimmt.

Der Gemeinderat hat beschlossen, dass in Unterbergen der Innenraum verdichtet werden soll, um Bauland zu sparen. Das Ganze betreffe die Zahl der zulässigen Wohneinheiten, die von zwei auf drei erhöht werden, erklärte der Bürgermeister. Der Gemeinderat stimmte der Änderun zu. (edme)

