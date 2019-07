vor 21 Min.

Altstadtfest: Dieses Mädchen ist eine von 50.000

Plus Die Besucherzahl auf der Friedberger Zeit nähert sich am Sonntag der Marke von 50.000. Was Gäste und Veranstalter sagen - und was am Montag geboten ist.

Von einem „furiosen Auftakt“ spricht ein hörbar glücklicher Veranstaltungsleiter Frank Büschel am Sonntagabend. Das erste Wochenende der Friedberger Zeit ist in diesem Moment noch voll in Gang, die Straßen sind voll. „Besonders voll“, meinen langjährige Altstadtfestbesucher.

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Ich habe bereits das PLUS+Paket Meine Vorteile Schließen

Der Kindernachmittag ist super angekommen, Essensstände sind dicht umlagert, so manche Stücke der Handwerker fast ausverkauft. Sebastian Wagner aus Augsburg ist im Gegensatz zu den meisten das erste Mal da und sagt: „Der Eindruck ist super. Vor allem gefallen mir die aufwendigen Gewänder, so kann man richtig in die damalige Zeit eintauchen.“ Charlotte Viola lebt in Friedberg und ist mit ihrem Mann da. "Die Atmosphäre in Friedberg ist total entspannt" „Man hat einfach Spaß, die Atmosphäre ist total entspannt, die Stände sind mit viel Liebe gemacht und das Angebot ist fast endlos.“ Und Frank Schaarschmidt sieht ohnehin nur zwei Möglichkeiten, wenn man wie er mitten in der Altstadt wohnt: „Man kann wie ich hingehen und mitmachen oder man verdrückt sich ganz während dieser zehn Tage.“ Schaarschmidt ist bei den Friedberger Tänzelleyt aktiv. „Es ist super, über zehn Tage diesen Zusammenhalt der ganzen Stadt zu sehen. Für uns ist das Fest ein Pflichttermin.“ Das gilt für viele, womöglich für immer mehr Bürger. Im Vorfeld waren kilometerweise Stoffe für Gewänder verkauft worden. Und Büschel freut sich: „Kenner des Festes sagen, dass es am Freitag der längste und bunteste Einzug war, den es je gab.“ Auch organisatorisch ist der Umzug aus seiner Sicht gut gelaufen. Es gab neue Maßnahmen, den „Begegnungsverkehr“ zu regeln, die gegriffen haben. Das bestätigen auch Aktive, die mitgelaufen sind. Am Freitagabend waren die Friedberger erkennbar in der Überzahl, im Lauf des Wochenendes kamen viele Gäste von außerhalb. So konnte Büschel am Sonntagabend berichten, dass man sich der 50.000er-Marke nähere. „Am Montag wird sie mit Sicherheit gerissen.“ Trotz des Gedränges gab es keine Probleme. Die Polizei Friedberg und das Rote Kreuz zeigen sich mit dem Verlauf zufrieden. Auf dem Altstadtfest 2019 erscheint täglich eine Zeitung Apropos zufrieden: Regen Absatz fand an den ersten Festtagen die „Illustrierte Zeitung zur Friedberger Zeit 2019“, welche Regine Nägele vom Heimatverein für jeden Tag gleichermaßen liebevoll wie kundig vorbereitet hat. Die druckfrischen, in historischem „Design“ gehaltenen Exemplare sind kostenfrei im Fraghäusl der Stadt erhältlich. In dem Extrablatt erfährt man Interessantes aus der „Friedberger Zeit“ nach dem 30-jährigen Krieg, als die Stadt von 2500 auf 900 Einwohner geschrumpft war, über historische Persönlichkeiten – heute würde man sagen „VIPs“ – und Ärger bei Bauanträgen, den es offensichtlich auch vor 300 Jahren schon gab. Realschulleiter Anton Oberfrank bereichert das Blatt, das sonst von alten Bildern lebt, mit seinen Zeichnungen. 88 Bilder Friedberger Zeit: Die schönsten Bilder vom Auftakt Bild: Peter Fastl Wer sich über das Hier und Jetzt informieren möchte, ist beim Marienplatz-Ratsch der Friedberger Allgemeinen richtig. Redaktionsmitglied Tom Trilges interviewt jeden Tag einen prominenten Friedberger, am Wochenende Stadtpfarrer Steffen Brühl und Veranstaltungsleiter Büschel. Welche Tipps sie haben, lesen Sie in der Zeitung – oder Sie schauen sich das Video auf Facebook bzw. unter friedberger-allgemeine.de/friedberg an. „Auf die Gesundheit!“, heißt es beim Ratsch am Marienplatz. Hier interviewt Tom Trilges von der Friedberger Allgemeinen Stadtpfarrer Steffen Brühl. Die Höhepunkte am Montag in Friedberg 19 Uhr Uhrentheater, Eisenberg (auch 20 und 21.30 Uhr).



19.30 Uhr Theatergruppe Ottmaring, „Der gestohlene Schinken“, Hafnergarten (auch 21 Uhr, Jungbräustraße).



20 Uhr Anton Oberfrank, Beflügete Worte aus Friedberg, Pfarrzentrum.



Führungen 18 Uhr durch die Bennomühle, 18.30 durch die Stadt (Treffpunkt hierfür: Galerie am Schloss).



Öffnungszeiten 18 bis 24 Uhr.

Lesen Sie auch: Friedberger Zeit 2019: Infos zu Programm, Eintritt, Anfahrt, Parken

Themen Folgen