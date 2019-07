vor 35 Min.

Altstadtfest: „Habe die Ehre, Ihr Steirer“

Die Abordnung aus Friedberg in der Steiermark beim Altstadtfest im Jahr 2016.

Österreichische Friedberger sind zu Gast auf dem Altstadtfest. Das haben Sie vor.

Wenn es zurück in die „Friedberger Zeit“ geht, dann werden auch wieder zahlreiche Gäste aus der Partnerstadt Friedberg in der Steiermark die Begegnung mit den Bürgerinnen und Bürgern aus dem bayerischen Friedberg suchen. Ein ganzer Bus und mehrere Privatautos sind angesagt für das zweite Wochenende vom Donnerstag 18. Juli bis Sonntag, 21. Juli. Bürgermeister Wolfgang Zingl und Komitee Vorsitzender Roland Gressenbauer führen die Delegation an.

Der hiesige „Steirer-Man“, Felix Reithemann, ist froh, die Unterkünfte für die Besucher rechtzeitig gebucht zu haben. Neben vielen bekannten Gesichtern aus 53 Jahren Beziehungen werden auch wieder Erstbesucher in der Lechrainstadt erwartet.

Am Freitag gibt es eine Führung durchs Friedberger Schloss

Erste Kontaktaufnahme ist am Donnerstagabend im Gasthof Kreisi und am Freitag um 10 Uhr wird eine Führung durch das Wittelsbacher Schloss und durch das Museum organisiert. Anschließend trifft man sich zu einer gemeinsamen Komitee Sitzung im Heim der Königlich privilegierten Feuerrohrschützen Bauernbräustraße 50.

Am Samstag um 17 Uhr werden die Steirer mit „allen Ehren“ bei den Wittelsbacher Bauern im Hafnergarten von Bürgermeister Roland Eichmann empfangen und zu Braunbier und Brotzeit eingeladen, bevor sie zusammen mit den Gastgebern eine weitere Runde durch das Altstadtfest drehen. Am Sonntag ist vor der Rückfahrt traditionelles Weißwurstessen beim Gasthof Kreisi in der Herrgottsruhstraße auf Einladung des Hotels „Schwarzer Adler“ aus der Steiermark, den Roland Gressenbauer führt. (pt)

