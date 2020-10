vor 8 Min.

Am Friedberger Schneiderhof gibt’s frische Eier rund um die Uhr

Plus Seit 15 Jahren verkauft der Friedberger Florian Schneider die Eier seiner Hühner. Inzwischen ist der Hof jedoch auch ein beliebtes Ausflugsziel.

Von Sabine Roth

Begonnen hat alles vor über 17 Jahren mit einem mobilen Hühnerstall für seine 500 Hühner, erzählt Landwirt Florian Schneider. Die Eier verkaufte er zuerst bei sich auf dem Hof, zwei Jahre später kaufte er sich eine kleine Selbstbedienungshütte. Sein Angebot wuchs.

Heute gibt es auch selbst angebauten Kartoffeln (von Neffe Thimo Higl), Eis vom Scheicherhof, Käse von der Käserei Reisler in Nordendorf, Wunder-Milch aus Eismannsberg und Gemüse sowie Honig vom Imker Rainer Lojewski aus St. Afra.

Schneider nahm vor fünf Jahren das Angebot von Metzgermeister Erwin Schlatterer vom Bestihof zwischen Hügelshart und Rinnenthal an, dessen Fleisch und Wurst in seinem Laden in St. Afra im Felde zu vertreiben. Der Kühlschrank war schnell mit den Spezialitäten der Hausmetzgerei Schlatterer gefüllt.

Als es in der SB-Hütte dann zu eng wurde, um die Produkte aus der Direktvermarktung unterzubringen, hat der Landwirt sie durch einen größeren Container ersetzt.

Auf dem Schneiderhof in Friedberg-St. Afra wird auf Vertrauensbasis bezahlt

Momentan tut sich viel auf seinem Hof in St. Afra. Die Nachfrage ist hoch an diesem Freitagnachmittag. Während des Gesprächs mit unserer Redaktion fahren ständig neue Autos auf den Hof und holen sich die frischen Produkte in der SB-Hütte. Bezahlt wird auf Vertrauensbasis in eine Kasse. Laut Schneider funktioniert das gut.

Während der Corona-Zeit war noch mehr los, da standen plötzlich über 15 Leute auf seinem Hof. „Weil das Wetter im März und April so schön war, kamen viele junge Familien aus der Umgebung bis aus Augsburg mit dem Rad bei uns vorbei und verbanden den Einkauf hier mit einen Ausflug.

Das selbst gemachte Eis vom Scheicherhof lockt viele zu uns“, so der 42-Jährige. „Die Leute achten immer mehr darauf, wo die Lebensmittel herkommen. Sie schätzen unsere einheimischen Produkte aus der Landwirtschaft“, stellt er fest.

Die Produkte kann man unter anderem in der SB-Hütte am Schneiderhof in Friedberg-St. Afra einkaufen. Bild: Sabine Roth

Der Schneiderhof in Friedberg-St. Afra: Direktvermarktung seit einem halben Jahrhundert

Den Schneider-Hof gibt es schon seit 85 Jahren. Seine Großeltern haben mit der Landwirtschaft angefangen, seine Eltern haben es übernommen. Mit der Direktvermarktung haben die Schneiders vor über 50 Jahren angefangen. „Wir hielten früher Schafe und meine Eltern haben 15 Jahre lang am Christkindlesmarkt in Friedberg einen Stand gehabt“, erzählt Florian Schneider.

Auch heute kümmert sich seine Mutter Rita Schneider (74) noch liebevoll darum, dass die Waren in der SB-Hütte aufgefüllt werden und die Kasse geleert wird.

Ansonsten betreibt der Landwirt mit dem auf 25 Hektar angebauten Mais eine Biogasanlage und versorgt 25 Wohnhäuser mit Abwärme und rund um den Hof werden auf 90 Hektar Äcker bewirtschaftet.

Metzgermeister Erwin und seine Frau Manuela Schlatterer, eine gelernte Metzgereifachverkäuferin, freuen sich, dass sie ihre Waren auch hier verkaufen können. Bekannt ist die Metzgerei Schlatterer für Rezepte aus eigener Herstellung: Halsgrat, Käsegriller, Wammerl und Schweinerücken, aber auch durch den Partyservice und seine eigene SB-Hütte am Bestihof. Grillfleisch ist je nach Saison verfügbar.

Am Bestihof zwischen Hügelshart und Rinnenthal steht die frühere Hütte vom Schneiderhof. Dort gibt es Fleisch und Wurst von Metzgermeister Erwin Schlatterer. Bild: Sabine Roth

Der Schneiderhof in Friedberg-St. Afra: Auch andere Höfe sind dabei

Im Herbst und im Winter gibt es zudem selbst gemachte küchenfertige Gulaschsuppen, Pasta und Chili con Carne sowie Geräuchertes, Schinken und Leberkäse in Gläsern.

Der Schneiderhof im Überblick 1 / 8 Zurück Vorwärts Adresse Schneiderhof Am Hagenbach 34, Friedberg-St. Afra

Telefon 0171/89 46 139

E-Mail florian@schneider-friedberg.de

Adresse Partyservice Schlatterer, Bestihof 8, Friedberg

Telefon 0821/2678126

E-Mail erwin.schlatterer@web.de

Öffnungszeiten der SB-Hofläden in St. Afra und Bestihof rund um die Uhr

Beliebtes Angebot Eier, Kartoffeln, Nudeln, Milch, Honig und Wurst und Grillfleisch.

Wer kurzfristig etwas für den Grill oder die Pfanne sucht, kann am Bestihof oder am Schneiderhof vorbeifahren und rund um die Uhr einkaufen. Seit Kurzem steht in der Hütte des Schneiderhofs auch ein Milchautomat des Bauernhofs der Familie Wunder aus Eismannsberg, wo man sich selbst die Wunder-Milch zapfen kann. Am besten bringt man gleich eine Glasflasche mit. Ansonsten sind aber auch Flaschen vor Ort, die man kaufen kann.

