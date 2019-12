27.12.2019

Am Heiligen Abend „in bester Gesellschaft“

Aktion gegen die Einsamkeit im Café Divano der Pfarrei St. Jakob

Was gibt es zu Weihnachten Schöneres, als den Heiligen Abend in gemütlicher Runde bei schmackhaftem Essen, einem Glas Sekt und guten Gesprächen zu verbringen. Das Divano, der Ort der Begegnung der Friedberger Stadtpfarrei St. Jakob, hatte am 24. Dezember zu einem „Abend in bester Gesellschaft“ eingeladen. Angesprochen waren besonders Menschen, die diese Nacht nicht allein verbringen wollten. Jugendliche der Pfarrei hatten den Tisch mitten im Divano festlich gedeckt und die Leiterin, Christine Schmitz, ihre Gäste mit einem eigenhändig gekochten besonderen Festmahl erfreut. Mit der Lesung der Weihnachtsgeschichte, gemeinsam gesungenen Weihnachtsliedern und angeregten Gesprächen verging die Zeit wie im Flug. Die leckeren Plätzchen und Pralinen und ein Glas Sekt, mit dem auf ein gesegnetes und friedvolles Weihnachtsfest angestoßen wurde, rundeten den Abend ab.

Alle Gäste waren sich einig, dass so ein besonderer Abend am Heiligen Abend sicher nicht zum letzten Mal vom Divano angeboten werden sollte. (FA)

