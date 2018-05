22:00 Uhr

Am Meringer Gymnasium ist die Ganztagsklasse ein Erfolg

Auch in der Mittelstufe wird das Angebot gut angenommen. Im kommenden Schuljahr gibt es Veränderungen.

Von Eva Weizenegger

Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass die Nachfrage nach der Ganztagsbetreuung am Meringer Gymnasium steigt. Noch liegen Schulleiter Josef Maisch keine konkreten Zahlen vor, da die verbindliche Anmeldung für das nächste Schuljahr erst am nächsten Montag läuft, doch ein Trend zeichnet sich ab. „Ich bin mir sehr sicher, dass wir auf jeden Fall mit einer Ganztagsklasse in die kommende fünfte Jahrgangsstufe starten werden“, sagt Maisch.

Wird sonst an anderen Gymnasien im Umkreis die gebundene Ganztagsklasse, also der verpflichtende Unterrichtsbesuch von Montag bis Donnerstagnachmittag und Freitagvormittag, maximal bis zur siebten Jahrgangsstufe angeboten, so besteht in Mering derzeit die Möglichkeit, bis zur neunten Klasse diese Unterrichtsform zu nutzen. Ein Drittel aller Schüler besucht am Meringer Gymnasium den gebundenen Ganztag. Maisch hebt das enorme Engagement seines Lehrerkollegiums hervor, allen voran Verena Mayer, die als Ganztagskoordinatorin maßgeblich an der Konzeption beteiligt ist. Vor allem in den höheren Jahrgangsstufen sei diese Form des Unterrichts von Vorteil, wenn Dinge wie Mobiltelefonnutzung, PC-Spiele und der Freundeskreis wichtiger sind, als die Vorbereitung auf den Stoff für die nächste Schulaufgabe oder die Erledigung der Hausaufgaben.

Ein weiterer positiver Aspekt sei der Zusammenhalt. „Schüler, die die Ganztagsklasse besuchen verbleiben in der Regel von der fünften bis zur neunten Jahrgangsstufe im Klassenverband“, erklärt Maisch. Eigentlich hatte der Schulleiter darauf gesetzt, dass im nächsten Schuljahr auch in der zehnten Jahrgangsstufe eine gebundene Ganztagsklasse angeboten werden kann. Doch dafür hatten sich letztendlich zu wenig Schüler angemeldet. Das sei vor allem für diejenigen bedauerlich, die gerne weiter dieses Angebot genutzt hätten.

Dennoch ist die gebundene Ganztagsklasse nach Auffassung von Maisch „ein Erfolgsmodell“. Vor allem auch die Nachfrage in der Mittelstufe zeige, dass hier Bedarf bestehe.

Maisch hofft, dass bald der Mensaneubau fertiggestellt ist, damit sich die Situation zur Mittagszeit etwas entspannt. „Wir haben hier zwar nachgebessert, doch ideal ist es nicht, wenn in nächster Nähe Kicker in der Aula gespielt wird und gleichzeitig die Schüler ihre Mahlzeiten einnehmen“, sagt er. Eng wird es wieder ab September, wenn mit den neuen fünften Klassen etwa 100 neue Schüler hinzukommen. Doch bis März 2019 soll sich die Situation verbessern, dann wird wohl die neue Mensa mit zusätzlichen Klassenräumen fertig sein.

Anmeldung Die Anmeldung für das Meringer Gymnasium ist am Montag, 7. Mai, ab 8 Uhr direkt im Schulgebäude an der Tratteilstraße 34, möglich. Weitere Informationen unter www.gym-mering.de

