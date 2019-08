vor 33 Min.

Am Pendlerparkplatz in Mering-St. Afra Roller gestohlen

Wer hat in den vergangenen Tagen am Pendlerparkplatz etwas beobachtet?

In der Zeit von Donnerstagmorgen bis Freitagmittag wurde am Pendlerparkplatz am Donauschwabenring in Mering-St. Afra ein dort abgestellter, roter Roller der Marke Peugeot durch einen bislang unbekannten Täter entwendet.