Am Samstag tritt Katharina aus Dasing wieder bei DSDS an - im Kuhstall

Giuseppina Giusy Bonaffini, Lara Sude Demircan, Olga Jung und Katharina Eisenblut (von links) performen im Stall, dem zweiten Set des DSDS-Recalls im Kloster Bronnbach ihren Gruppensong "All This Love".

Katharina Eisenblut aus Dasing ist bei "Deutschland sucht den Superstar" am Samstag, 20. Februar 2021, auf RTL zu sehen. Wie geht es der Drama-Queen der Staffel 18?

Von Ute Krogull

"Deutschland sucht den Superstar" geht weiter - und Katharina aus Dasing ist trotz Gipsfuß noch mit dabei. Am Samstag, 20. Februar 2021, um 20.15 Uhr treten die 34 übrig gebliebenen Kandidaten zum Recall an - in dem Kuhstall eines Klosters. "Das ist die beste Location, die wir in 18 Jahren bei DSDS gefunden haben", findet Juror Dieter Bohlen und erzählt, dass sein Opa einen Bauernhof hatte, auf dem er als Kind oft war.

Die Jury Mike Singer l., Maite Kelly und Dieter Bohlen beim Recall im Kloster Bronnbach. Die Verwendung des sendungsbezogenen Materials ist nur mit dem Hinweis und Verlinkung auf TVNOW gestattet. Bild: Tvnow / Stefan Gregorowius

Es geht darum, wer es in den Auslandsrecall nach Mykonos schafft. Die Kandidaten beziehen den "unrenovierten Fürstenraum", einen kargen Trakt im Kloster. In zwei Gruppenschlafsälen mit Feldbetten zum Selbstaufbauen, Schlafsack und Bad ohne Dusche und ohne warmes Wasser müssen sie zeigen, ob sie auch mit wenig auskommen und trotzdem abliefern können. Währenddessen nimmt die Liebesgeschichte zwischen Marvin und Katharina weiter ihren Lauf: Bei ihrem ersten "Candle-Light-Dinner" kommen sich die beiden immer näher. Wie berichtet hatten sie sich beim Casting kennen- und lieben gelernt. "Ich hoffe, es hält für immer", sagte die Dasingerin.

Katharina Eisenblut aus Dasing hat sich bei DSDS 2021 verliebt

Außer um die Liebe geht es aber um den Sieg. Katharina Eisenblut, auch als Katharina Demirkan bekannt, muss erneut mit Gipsfuß antreten, nachdem sie sich bei einem Unfall den Knöchel gebrochen hatte. Dieter Bohlen hatte dafür und für ihre Tiraden nach dem Auftritt allerdings wenig Verständnis gezeigt. "Man singt ja nicht mit den Beinen", kanzelte er sie ab.

Am Samstag performt Katharina Eisenblut zusammen mit Lara Sude Demircan, Giuseppina "Giusy" Bonaffini und Olga Jung den Song "All This Love" von Robin Schulz feat. Harloe. Thematisch passt es ja.

DSDS am 20. Februar 2021: Gruppen und Songs

Matthias Schmidt , Marvin Frederic Ventura Estradas, Karl Jeroboan, Jan-Marten Block , Song: "Power Over Me" von Dermot Kennedy

Kilian Imwinkelried, Steve Maco , Daniel "Ludi" Ludwig , Julian Gerst , Song: "True" von Spandau Ballet

Katharina Eisenblut , Lara Sude Demircan, Giuseppina "Giusy" Bonaffini, Olga Jung , Song: "All This Love" von Robin Schulz feat. Harloe

DSDS Sendetermin auf RTL und TVNOW

"Deutschland sucht den Superstar" ist am Samstag, 20. Februar 2021, ab 20.15 Uhr live bei RTL und als Bezahl-Stream bei TVNOW zu sehen.

