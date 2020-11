12:02 Uhr

Am Weitmannsee in Kissing wird ein Bewegungsparcours eingerichtet

In Friedberg gibt es bereits einen Bewegungsparcours. Dieses Liegestützgerät soll auch in Kissing aufgestellt werden.

Plus Am Weitmannsee in Kissing sollen die Besucher bald in Schwung kommen. Das Konzept richtet sich an ambitionierte Sportler und Einsteiger. Wie das funktioniert.

Von Philipp Schröders

Die Gemeinde Kissing möchte das Angebot für die Besucher am Weitmannsee ausbauen. Badegäste, Spaziergänger und Läufer sollen in Zukunft bei einem Bewegungsparcours in Schwung kommen.

Allgemein kümmert sich der Erholungsgebieteverein Augsburg um den Weitmannsee. Der südliche Teil ist naturbelassen und bietet unter anderem Graugänsen einen besonderen Lebensraum. Das Ostufer im nördlichen Teil ist als Naherholungsgebiet ausgerichtet. Hier gibt es bereits einen Kiesstrand und ein Beachvolleyballfeld.

Bewegungsparcours für alle Generationen in Kissing

Nun soll das Angebot mit einem Generationenbewegungsparcours ausgebaut werden. Der wird an der Liegewiese am Nordufer in der Nähe der DLRG-Station entstehen. Die Anschaffung der Geräte bezahlt der Erholungsgebieteverein. Er gibt dafür 27.000 Euro aus. Nach Angaben der Verwaltung werden die Geräte vom Bauhof aufgestellt und in Zukunft gewartet.

In der vergangenen Sitzung des Bauausschusses stellte der Sportwissenschaftler Oliver Seitz von der Firma Playparc das Konzept vor. Er hatte es in Absprache mit dem Erholungsgebieteverein und der Gemeinde erstellt.

"Die Geräte sind für die sporadische Nutzung im Vorbeigehen bis hin zur sehr speziellen Nutzung von aktiven Sportlern gedacht", erklärte er. Beispielsweise könne ein Ausdauersportler nach dem Laufen gezielt spezielle Muskelgruppen trainieren. Eltern könnten die Geräte aber auch mit ihren Kindern spielerisch nutzen.

Sport am Weitmannsee: Schwierigkeitsgrad lässt sich anpassen

Als Beispiel nannte er ein Gestell, an dem Liegestütze gemacht werden. Der Schwierigkeitsgrad ließe sich durch die Griffposition verändern und damit individuell anpassen. Eine an Ketten aufgehängte Plattform sei geeignet, um Bewegungsübungen zu machen und den Gleichgewichtssinn und die Reaktionsfähigkeit zu testen. Auch hier gebe es unterschiedliche Herangehensweisen. Die Übung werde beispielsweise schwerer, wenn der Benutzer nur auf einem Bein steht.

In der Sitzung präsentierte Seitz ein paar Geräte in kurzen Videoclips. Ihre Funktionsweise wird auf einer bunten Tafel erklärt. Seine Firma hat im Olympiapark in München, aber auch in Friedberg im Stadtgarten bereits Parcours installiert. Am Weitmannsee sollen insgesamt sieben Geräte in einer "Bewegungsinsel" aufgestellt werden. Hinzu kommt noch eine Slackline, bei der die Benutzer, ähnlich wie beim Seiltanzen, auf einem Gurtband balancieren.

Bürgermeister Reinhard Gürtner sagte: "Wir freuen uns schon sehr darauf." Im Frühjahr sollen die Geräte aufgestellt werden. Katharina Eigenmann von den Grünen sagte: "So ein Bewegungsparcours ist eine tolle Sache, der wird bestimmt viel genutzt." Auch Silvia Rinderhagen von der SPD lobte das Projekt. "Wir haben vor zwei Jahren den Antrag gestellt und bei der EVA vorgesprochen", sagte sie.

Auch Abstandsregeln ließen sich beim Parcours mühelos einhalten

Ludwig Asam von den Grünen sprach die aktuelle Corona-Situation an. Er erinnerte daran, dass im ersten Shutdown alle Spielplätze und Bewegungsparcours gesperrt worden waren. "Wäre es nicht besser, die Geräte an mehreren Standorten am Weitmannsee zu verteilen?", fragte er. Seitz erklärte, dass er sich im Studium mit Trimm-Dich-Pfaden beschäftigt habe. Die seien in den 1970er-Jahren sehr beliebt gewesen. "Heutzutage ist es aber nicht mehr gewünscht, alle anderthalb Meter an einem Gerät zu halten." Die Sportler wollten ihre Laufeinheit an einem Stück absolvieren.

Seitz sagte zudem: "Es stimmt, bei der ersten Welle waren unsere Bewegungsparcours geschlossen, nun sind aber alle auf." Rund um die Geräte werde ein Abstand von mindestes 1,5 Metern eingeplant. Daher ließen sich die Abstandsregeln auch mühelos einhalten.

