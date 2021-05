vor 16 Min.

Am Weitmannsee sind viele unterwegs - nicht nur die Graugänse

Am Weitmannsee in Kissing sind wieder die Graugänse mit ihren Küken unterwegs. Aber auch sonst herrscht viel Betrieb an dem See.

Gerade in Corona-Zeiten zieht es viele Spaziergänger und Badegäste zum Weitmannsee in Kissing. Für den Erholungsgebieteverein bedeutet das eine Herausforderung.

Von Philipp Schröders

Wenn die Temperaturen steigen, dann treibt es mehr Menschen an die Seen. Ein beliebtes Ziel ist der Weitmannsee in Kissing - auch über die Grenzen des Landkreises hinweg. Dort stoßen allerdings zwei Gegensätze aufeinander. Der Nordteil ist auf die Naherholung ausgerichtet. Im Süden gibt es eine große naturbelassene Fläche.

