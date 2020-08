vor 4 Min.

Ambérieu lädt zum Lauf ein

Meringer können kostenlos starten

In der Meringer Partnerstadt Ambérieu findet am 6. September die „Ronde des Grangeons“ statt. Das hat Merings Bürgermeister Florian Mayer mitgeteilt. Seit über 20 Jahren veranstaltet der Marathon-Club den Lauf im Departement Ain am Rande des Französischen Jura. Dazu lädt er heuer Bürger aus Mering ein, die bei dem Lauf kostenlos starten können. Die Veranstalter kümmern sich zudem um eine Unterbringung bei Familien am Ort. Ambérieus Bürgermeister Daniel Fabre verspricht, dass der Lauf in Erinnerung bleibe: Er biete die Möglichkeit, die Natur zu bewundern und Gemeinschaft zu erleben sowie kulinarische Spezialitäten der Region kennenzulernen.

Angeboten werden gleich mehrere Läufe: Neben dem Hauptlauf über 16 Kilometer mit einem Konzert und mehreren Stationen, an denen die Teilnehmer Spezialitäten der Region probieren können, gibt es zudem einen Kinderlauf, einen kurzen Lauf über neun Kilometer, einen Lauf für Teilnehmer mit Hund und einen langen Lauf über 26 Kilometern mit Blick auf den Mont Blanc, den höchsten Berg der Alpen.

Wer teilnehmen möchte, kann sich im Vorzimmer von Bürgermeister Mayer unter der Telefonnummer 08233/3801-30 melden. Voraussetzung ist die Angabe vollständiger, zur Weitergabe bestimmten Kontaktdaten. Die Anreise nach Ambérieu erfolgt in eigener Organisation. (AZ)

