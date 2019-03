vor 37 Min.

Ambulante fährt nach Bad Wörishofen

Gemeinsamer Jahresausflug mit Pfarrei St. Michael

Am Mittwoch, 24. April, lädt die Pfarrei St. Michael zusammen mit der Ambulanten Kranken- und Altenpflege zum gemeinsamen Jahresausflug ein. Ziele der traditionellen Fahrt mit mehreren Bussen sind in diesem Jahr die Basilika von Ottobeuren und Bad Wörishofen.

In der prachtvollen Basilika, einer der schönsten Barockkirchen Süddeutschlands, wird ein gemeinsamer Gottesdienst gefeiert. Anschließend ist im benachbarten Restaurant Zum Mohren das Mittagessen bestellt. Den Nachmittag verbringt die Ausflugsgruppe in Bad Wörishofen, wo es je nach körperlicher Konstitution die Möglichkeit zum Spaziergang durch den Park, zum Stadtbummel und zum Kaffeetrinken gibt.

Abfahrt der Busse ist um 8.15 Uhr an der B2 bei Edeka oder um 8.30 Uhr am Volksfestplatz und am Papst-Johannes-Haus. In Prittriching, Egling und Althegnenberg bereits um 8 Uhr. Die Teilnehmer außerhalb Merings können sich bei Annemarie Haider/Althegnenberg, Irmgard Rauch/Prittriching oder für Egling und Heinrichshofen bei Irmgard Ruile anmelden.

Zentrale Anmeldung ist im katholischen Pfarramt Mering unter Telefon 08233/7425-0 oder im Büro der Sozialstation, Telefon 08233/92288. Bei der Anmeldung kann auch gleich die Menüauswahl fürs Mittagessen angegeben werden. Im Fahrpreis von 25 Euro sind die Busfahrt sowie ein kleines Frühstück mit Kaffee und Gebäck kurz nach der Ankunft in Ottobeuren enthalten. Die Rückfahrt ab Bad Wörishofen ist auf 16.30 Uhr angesetzt, sodass die Busse wieder gegen 17.30 Uhr in Mering ankommen.

In den Bussen gibt es auch einige Plätze für Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer. Wer Begleitung braucht, sollte dies mit anmelden. Das bewährte Organisationsteam um Karl-Heinz Brunner freut sich über zahlreiche Teilnahme am gemeinschaftlichen Ausflug. (jojo)

