10:55 Uhr

Ampel ausgeschaltet: Unfall am Chippenham-Ring

Die Polizei Friedberg meldet einen Unfall am Chippenham-Ring.

Von Ute Krogull

Einen Unfall an der Friedberger Umgehungsstraße meldet die Polizei: Am Freitag gegen 22 Uhr wollte zwei Pkw-Fahrer von der Röntgenstraße in den Chippenham-Ring abbiegen. Dabei erkannte der hintere Pkw-Fahrer zu spät, dass der vorausfahrende bei ausgeschalteter Ampel verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr auf den Wagen auf. Der Schaden beträgt insgesamt 1500 Euro.

