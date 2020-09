12:32 Uhr

An den Bordstein gefahren: 3500 Euro Schaden

Kleine Ursache, große Wirkung: Das ist das Prinzip eines Unfalls, den die Polizei aus Friedberg meldet.

Von Anna Faber

Ein Schaden von 3500 Euro entstand am Mittwochmorgen am Pkw einer 23-Jährigen. Die Fahrerin eines Opel touchierte beim Linksabbiegen vom Chippenham-Ring in die Meringer Straße (B2) aus Nachlässigkeit mit beiden rechten Rädern den Bordstein, wie die Polizei berichtet.

Unfall in Friedberg: Auto abgeschleppt

Dabei brach die Aufhängung am vorderen Rad. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

