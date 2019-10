vor 18 Min.

An der Konradinstraße in Friedberg wird umgeplant

Ein Eigentümerwechsel ermöglicht neue Zufahrten in Friedberg-Ost. Auf Gutenbergstraße kommt eine Mehrbelastung zu.

Von Thomas Goßner

Noch einmal umgeplant wird für das kleine Neubaugebiet an der Ecke Aichacher Straße/Konradinstraße in Friedberg: Da jetzt das komplette 6500 Quadratmeter große Grundstück in der Hand eines einzigen Bauträgers ist, soll die Zufahrt zu den Tiefgaragen neu geordnet werden, hieß es im Planungs- und Umweltausschuss des Stadtrats. Diese war neben der Dichte der Bebauung der Hauptkritikpunkt für die Anwohner.

Nach den Entwürfen vom vergangenen Winter sollte nämlich die Gutenbergstraße als Zufahrt zu dem an der Südwestecke der Fläche geplanten Mehrfamilienhaus mit elf Tiefgaragenplätzen dienen. Das zweite Mehrfamilienhaus im Nordosten und die Reihenhäuser im Westen mit insgesamt 37 Stellplätzen sollte dagegen über die Konradinstraße zu erreichen sein.

Mehrfamilienhäuser und Reihenhäuser

Nachdem das gesamte Areal nun in der Hand eines Eigentümers ist, bieten sich aber neue Erschließungsmöglichkeiten, die die Last fast gleichmäßig verteilen: Beide Mehrfamilienhäuser mit 28 Stellplätzen werden über die Konradinstraße angebunden, die Reihenhäuser (22 Stellplätze) an die Gutenbergstraße.

Ob die Anwohner davon begeistert sein werden, bezweifelte Claudia Eser-Schuberth (Grüne). Das aktuelle Konzept bedeute eine Mehrbelastung für die Gutenbergstraße. Für sie stellte sich die Frage, warum nicht alles direkt über die Konradinstraße ausgeleitet werde. Auch Wolfgang Rockelmann (Parteifreie Bürger) hielt eine Großgarage für die gesamte Anlage für besser, räumte aber ein: „Das kostet mehr Geld.“ Die Bauverwaltung hat eine solche Variante geprüft, die jedoch an Problemen mit der Abstandsfläche scheitert.

Auch die Nachbarn kommen zu Wort

Die unterschiedlichen Interessen sollen nun durch ein Bebauungsplanverfahren ausgeglichen werden, bei dem alle Beteiligten zu Wort kommen. Weitere Themen der Sitzung:

Friedberg-Süd Ein Mehrfamilienhaus mit fünf Wohneinheiten an der Karl-Lindner-Straße – nach Ansicht der Stadt Friedberg ist das angesichts der vorhandenen Bebauung in der Nachbarschaft nicht wünschenswert. Das wurde dem Bauwerber bereits in der Septembersitzung des Planungs- und Umweltausschusses mitgeteilt. In dasselbe Gebiet fällt das Projekt eines dreigeschossigen Gebäuderiegels mit 28 Wohneinheiten, das auf einem lang gestreckten Grundstück zwischen Karl-Lindner-Straße und Martin-Luther-Straße entstehen könnte. Alternativ sind drei Einzelgebäude mit 27 Wohneinheiten im Gespräch. Beides lehnte der Ausschuss ab. Für das gesamte Areal wird darum jetzt ein Bebauungsplanverfahren eingeleitet, das die vorhandene kleinteilige Siedlungsstruktur entlang der Karl-Lindner-Straße sichern und eine moderate Weiterentwicklung ermöglichen soll.



Rothenberg Noch einmal öffentlich ausgelegt wird der Bebauungsplan für vier Baugrundstücke an der Eppaner Straße am Rothenberg . Bevor dieser rechtskräftig wird, verlangt die Stadt noch die Unterschrift unter einen städtebaulichen Vertrag mit den Eigentümern. Sie müssen sich angesichts der hohen Erschließungskosten verpflichten, die Zufahrtsstraße als öffentlichen Eigentümerweg auf eigene Kosten herzustellen und zu erhalten.



Wulfertshausen Das Baugebiet an der Unterzeller Straße in Wulfertshausen biegt jetzt in die Zielgerade ein. Allerdings muss der Bebauungsplan noch einmal öffentlich ausgelegt werden, unter anderem, weil auf Wunsch der Landwirte die Unterzeller Straße von 5,50 auf sechs Meter verbreitert wurde. Auch an der Querungshilfen stehen jetzt 3,50 pro Richtung statt bisher drei Meter zur Verfügung.



Stätzling Eine ganze Reihe von Prüfungsaufträgen hatte der Planungs- und Umweltausschuss Anfang Oktober für den Bau des neuen Edeka-Marktes in Stätzling erteilt. Nicht alle Wünsche werden aber erfüllt. So lehnt Edeka eine Holzbauweise aus versicherungsrechtlichen und hygienischen Gründen ab. Statt der von den Stadträten gewünschte Obstbaumallee sollen Ziersorten mit kleinen oder gar keinen Früchten gepflanzt werden, damit kein Fallobst auf der Straße landet. Wenig angetan war die Handelskette auch von der Idee, das Dach zu begrünen oder mit einer Photovoltaikanlage zu versehen – doch eines von beidem müsse sein, beharrte der Ausschuss. Einverstanden ist Edeka mit dem Wunsch, den Kundenparkplatz an Sonn- und Feiertagen für Besucher des FC Stätzling zur Verfügung zu stellen.



