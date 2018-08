21:13 Uhr

Anfänger machen große Sprünge

Das Angebot des TSV Friedberg im Rahmen des Ferienprogramms ist wieder schnell ausgebucht. Einige der Teilnehmer zeigen dabei durchaus Talent

Von Werner Miller

Es ist stets ausgebucht, das Angebot des TSV Friedberg, im Rahmen des Ferienprogramms der Stadt einmal die ersten Versuche auf dem Trampolin zu wagen. Seit dem Jahr beteiligen sich die Friedberger Trampoliner an dieser Aktion der Stadt. So herrschte auch in diesem Jahr im August in den großen Ferien wieder großer Andrang in der Halle an der Hans-Böller-Straße. Die Zusammenarbeit mit dem TSV Friedberg erfreut sich also nach wie vor großer Beliebtheit.

Hoch hinaus ging es für Kinder und Jugendliche die den Reiz der Schwerelosigkeit, wenn auch nur für kurze Momente, erleben können und mit Begeisterung daran teilnehmen.

Im Gegensatz zu einem Gartentrampolin bekommen sie auf einem großen Wettkampftrampolin der Marke „Eurotramp“ von ausgebildeten Trainern die richtige Anleitung, wie es mit Körperspannung und Konzentration noch mehr Spaß macht, meterhohe Sprünge bis zum Salto zu wagen.

Knapp 100 Kinder und Jugendliche trauten sich auf diese Weise auf vier Großgeräten zu, mutige Sprünge zu riskieren.

Einige davon bewiesen doch erstaunliches Talent, sodass sie nach den Sommerferien die Chance bekommen, in die Sparte Trampolinturnen der Turnabteilung des TSV aufgenommen zu werden. Da bekommen sie dann nach und nach den Schliff, damit sie später auch bei schwäbischen und bayerischen Meisterschaften des BTV den TSV Friedberg repräsentieren dürfen.

Mit fünf Trainerinnen und Trainer hatten die Kids jeden Tag drei Stunden die Gelegenheit, die spektakuläre Sportart Trampolinturnen zu genießen und ihr einiges abzugewinnen.

Themen Folgen