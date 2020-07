11:20 Uhr

Angekettete Baumaschine von Tieflader in Dasing gestohlen

In Dasing stahl ein Unbekannter eine angekettete Baumaschine. Mit einer Säge hatte er die Kette durchtrennt. Wozu er sie noch einsetzte.

Eine Rüttelplatte entfernte ein Unbekannter von einem Am Birkenfeld in Dasing geparkten Tieflader. Die zur Bodenverdichtung eingesetzte Baumaschine war in der Nacht von Donnerstag, dem 2. Juli auf Freitag, den 3. Juli, an das Fahrzeug angekettet und mit einer Säge davon gelöst worden. Auch das Lenkrad eines in der selben Straße geparkten Radladers wurde durchsägt.

Diebstahl in Dasing: Die Polizei sucht nach Zeugen

Nach Angaben der Friedberger Polizei entstand Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Der Diebstahlsschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

