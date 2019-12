vor 60 Min.

Angetrunkener 35-Jähriger in Merching aus dem Verkehr gezogen

Angetrunken ist am Sonntag ein Mann in Merching unterwegs gewesen.

0,68 Promille Alkohol im Blut hatte ein Mann, der am Sonntag in der Merchinger Hauptstraße von der Polizei gestoppt wurde.

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle hat die Polizei einen 35-Jährigen mit zu viel Alkohol am Steuer erwischt. Am Sonntag gegen 11.50 Uhr fuhr der Mann mit seinem Honda in Merching auf der Hauptstraße.

Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,68 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen den Fahrer läuft ein Bußgeldverfahren mit einem Monat Fahrverbot. (tril)

