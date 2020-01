vor 48 Min.

Angetrunkener Radfahrer rammt in Kissing 77-Jährige

Ein E-Bike-Fahrer ist in Kissing unter Alkoholeinfluss unterwegs gewesen und hat dabei eine Frau übersehen. Es kam zum Zusammenprall.

In Kissing hat ein 68-jähriger E-Bike-Fahrer alkoholisiert einen Zusammenprall verursacht. Am Dienstag gegen 13.45 Uhr war er laut Polizeiangaben auf dem Radweg an der Münchner Straße in südlicher Richtung unterwegs. An der Kreuzung mit der Bahnhofstraße stand zeitgleich eine 77-Jährige mit ihrem Fahrrad an der Ampel. Der 68-jährige übersah sie allerdings und fuhr auf die Frau auf.

Beide bleiben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10 Euro. Beim 68-Jährigen stellten Polizeibeamte im Nachgang Alkoholgeruch fest. Der Atemalkoholtest ergab 1,04 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. (tril)

