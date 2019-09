Anker-Dependance Mering: So läuft es jetzt

Plus 108 Flüchtlinge leben mittlerweile in der Unterkunft an der Hörmannsberger Straße. Im Friedberger Krankenhaus kam das erste Baby einer Bewohnerin zur Welt.

Gut sechs Wochen ist es her, seitdem am 22. Juli die ersten Flüchtlinge in der Meringer Anker-Dependance eingezogen sind. Am 5. August traf ein zweiter Bus mit asylsuchenden Familien ein. Nachdem in der Nacht auf Mittwoch im Friedberger Krankenhaus auch das erste Baby einer Bewohnerin zur Welt gekommen ist, sind in dem ehemaligen Bürogebäude an der Hörmannsberger Straße nun 108 Menschen angemeldet, 37 davon sind Kinder.

Wie berichtet, waren im Vorfeld Aufregung und Ängste in Mering groß. Entsprechend aufmerksam beobachten die Anwohner das Leben in der neuen Flüchtlings-Dependance. Ganz genau wird da registriert, wenn die Polizei mit dem Streifenwagen vorfährt. Auch unserer Zeitung gegenüber gab es in dem Zusammenhang schon Hinweise auf nächtliche Großeinsätze.

Drei Streifen fahren nachts an der Unterkunft für Flüchtlinge vor

Michael Jakob vom Polizeipräsidium Schwaben erläutert, was es mit diesen Beobachtungen auf sich hat. „Wir haben ja versprochen, dass wir in Mering erhöhte Polizeipräsenz zeigen, deswegen schauen wir auch manchmal vorbei und es gibt immer mal wieder Kontrollen“, erläutert er.

Tatsächlich seien am 20. August einmal nachts drei Streifen wegen eines Streits in der Unterkunft nach Mering gefahren. „Das hat sich aber als eine rein verbale Auseinandersetzung heraus gestellt. Da sind die Kollegen wieder nach Hause gefahren ohne auch nur eine Anzeige aufzunehmen“, erklärt Jakob. In einem anderen Fall war die Polizei wegen einer Abschiebung vor Ort. Insgesamt sei es um die neue Flüchtlingsunterkunft bisher absolut ruhig geblieben.

Florian Mayer: „Es ist alles reibungslos angelaufen“

Das ist auch der Eindruck des zweiten Bürgermeisters Florian Mayer, der momentan Rathauschef Hans-Dieter Kandler vertritt. „Es ist alles reibungslos angelaufen“, sagt er. Natürlich haben die Bürger die Unterkunft genau im Blick und es sei bei einigen Gelegenheiten aufgefallen, dass Polizei vor Ort war. Das habe natürlich für Gesprächsstoff gesorgt. Mayer betont dazu: „Nicht immer wenn die Polizei an der Unterkunft zu sehen ist, hat es einen Vorfall gegeben“.

Frank Kurtenbach, Leiter des Ankerzentrums Donauwörth, zu dem Mering als Außenstelle gehört, ist zufrieden mit dem Start der Meringer Einrichtung. Er freut sich, dass es gelungen ist das Versprechen des bayerischen Innenministers Joachim Hermann bezüglich der Belegung einzuhalten: „Es sind hier Eltern mit Kindern, Ehepaare ohne Kinder und eine Alleinerziehende Mutter mit Kindern“ erläutert er. Mit 70 Personen stammen die meisten der Bewohner aus der Türkei, 30 sind aus Nigeria und sieben aus Gambia. „Es gab bisher in keiner unserer Dependancen größere Vorfälle. Und ein Haus voller Familien ist an sich etwas Unproblematisches“, sagt er.

Bis zu 150 Personen sollen in die Anker-Dependance Mering

Belegt werden soll das Gebäude mit bis zu 150 Personen. „Und diese Plätze werden wir auch brauchen“, stellt Kurtenbach klar. Allerdings werde jetzt kein kompletter Bus mehr einquartiert, sondern es werden nach und nach einzelne Familien, die für Mering passen, mit dem Zug aus Donauwörth in die Marktgemeinde geschickt. Nicht jede kommt dafür in Frage. Denn in der Flüchtlingsunterkunft sollen keine schulpflichtigen Kinder leben, so ist es vereinbart worden.

Zwei Verwaltungsmitarbeiter seien ständig in der Unterkunft, außerdem das Hausverwaltungsteam und verschiedene Dienstleister wie Caterer, Reinigung und Sicherheitsdienst. Zwei mal in der Woche bieten Caritas und BRK eine Flüchtlings- und Integrationsberatung an. Nach den Ferien sollen die Erstorientierungskurse anlaufen.

Auch die Ausländerbehörde des Landratsamtes hat ihre Arbeit in der Dependance aufgenommen. Anders als in den übrigen Unterkünften ist sie hier für ausländerrechtliche Entscheidungen wie Abschiebungen oder Arbeitserlaubnis nicht verantwortlich. „Wir sind hier nur leistungsrechtlich zuständig“ erklärt Leiterin Simone Losinger. Dafür seien ihre Mitarbeiter zwei mal im Monat vor Ort, um Geld- und Bekleidungsgutscheine auszuzahlen. Einmal im Monat bietet die Ausländerbehörde außerdem eine Sprechstunde in der Unterkunft an. Bislang sei der Mehraufwand mit dem bestehenden Mitarbeitern zu leisten. Ob das so bleibt, müsse sich erst noch zeigen. Denn die Unterkunft ist ja noch nicht voll belegt.

Einbindung der Ehrenamtlichen ist noch nicht angelaufen

Und manches befindet sich auch erst im Aufbau. „Die Kinderbetreuung haben wir gerade ausgeschrieben. Dafür suchen wir noch einen Träger“, erklärt Kurtenbach. Ebenfalls noch nicht angelaufen ist die Einbindung von Ehrenamtlichen in der Dependance. Zwar hat die Meringer Flüchtlingskoordinatorin Maureen Lermer schon Kontakt aufgenommen. „Und wir haben auch schon einige Angebote von Bürgern gehabt“, freut sich Kurtenbach. Dieser Einsatz müsse jedoch koordiniert werden. Dafür will die Einrichtungsleitung einen eigenen Ansprechpartner installieren. Die Einzelheiten dazu kläre er gerade mit dem Ministerium, sagt Kurtenbach. Denn im Gegensatz zu anderen Unterkünften gibt es in der Anker-Dependance keinen unkontrollierten Zugang – auch nicht für die ehrenamtlichen Helfer.

Zweiter Bürgermeister Florian Mayer, der wie eigentlich alle Meringer Gemeinderäte, grundsätzlich wenig begeistert von der Ankerdependance in Mering ist, merkt dazu an, dass diese Form der Einrichtung in Hinsicht auf die Helfer sogar ein Vorteil sei. Denn die Regierung von Schwaben stelle selbst umfangreiche Beratungsangebote. Ehrenamtlich seien in Mering seiner Information nach nurmehr neun Personen in der Flüchtlingshilfe aktiv. Diese könnten die Betreuung einer so großen Einrichtung gar nicht leisten. Weitere Unterstützer wären wünschenswert – nicht nur in Hinblick auf Dependance in der Hörmannsberger Straße.

Sehen Sie dazu auch die Bildergalerie:

22 Bilder So sieht es in der Anker-Dependance in Mering aus Bild: Peter Fastl

und den Artikel: Meringer Ankerfiliale soll eine Vorzeigeeinrichtung sein