vor 16 Min.

Ankerzentrum für Mering ist beschlossene Sache

Die Regierung sieht keine Alternative zu der umstrittenen Einrichtung in Mering. Diese soll auch weiter bestehen, wenn das Ankerzentrum in Donauwörth zum Jahresende aufgelöst wird.

Von Gönül Frey

Bis in den Flur hinaus standen die Zuhörer, als der Meringer Marktgemeinderat zum geplanten Ankerzentrum in der Hörmannsberger Straße 18 tagte. Schon vor dem Eingang verteilten Meringer Flugblätter, die zur Gründung einer Bürgerinitiative gegen die geplante Einrichtung aufrief. Und auch aus den Reihen der Gemeinderäte schlug den zuständigen Behördenvertretern eine Woge der Skepsis und Ablehnung entgegen.

Wie berichtet, will die Regierung von Schwaben, in dem umgebauten Bürogebäude, das ursprünglich einmal als Erstaufnahmeeinrichtung angemietet wurde, eine Außenstelle des Donauwörther Ankerzentrums mit bis zu 176 Flüchtlingen einrichten. Die Sitzung am Donnerstagabend sollte vor allem dazu dienen, dass sich die Gemeinderäte umfassend über das Vorhaben informieren konnten. Die Meringer Bürger hatten dabei noch keine Gelegenheit die Fragen zu stellen, die ihnen auf dem Herzen liegen. Bürgermeister Hans-Dieter Kandler kündigte jedoch bereits eine eigene Bürgerversammlung dazu an. Diese findet am Mittwoch, 27. März, in der Mehrzweckhalle statt. Auch dabei werden noch einmal alle Behördenvertreter vor Ort sein, um Auskunft zu geben.

Bürgermeister: Mering ist nicht der geeignete Standort

Bürgermeister Kandler stellte zu Beginn noch einmal seinen Standpunkt klar: „Ich glaube nicht, dass wir der geeignete Standpunkt sind“.

Die detailreichen Ausführungen von Josef Gediga, Vizepräsident der Regierung von Schwaben ließen jedoch keinen Zweifel daran, dass die Meringer Außenstelle wohl nicht mehr zu vermeiden ist. Donauwörth ist eigentlich auf 600 Personen ausgelegt und derzeit mit 800 belegt. Alle anderen Optionen seien mit den beiden Augsburger Dependancen und der gerade entstehenden in Neu-Ulm bereits ausgereizt. Und auch die Hoffnung, dass Mering dann zeitgleich mit dem Donauwörther Ankerzentrum zum Jahresende aufgelöst werden könnte, zerstreute Degida sehr schnell. „Es wird für das Ankerzentrum Donauwörth einen Ersatz geben müssen. Und Mering wird dann eben diesem neuen Standort zugeordnet werden“, erklärte er. Der Mietvertrag für das Anwesen in Mering läuft noch bis 2025. Für die Zeit danach gebe es derzeit noch keine Überlegungen.

Sehr interessiert verfolgten die Zuhörer und Gemeinderäte auch die Ausführungen von Frank Kurtenbach, dem Leiter der schwäbischen Ankereinrichtungen. Demnach wird es wie beispielsweise in der vergleichbaren Unterkunft im Kobelweg Kriegshaber einen Sicherheitsdienst geben, der immer mit acht bis zehn Personen präsent ist und bei Problemen auch noch verstärkt werden könne. Das ganze Areal wird mit einem überkletterungssicheren Zaun umgeben und es gibt Einlass- und Ausgangskontrollen.

Lesen Sie dazu auch den Artikel: „Mering soll ein Ankerzentrum für Flüchtlinge bekommen“.

Themen Folgen