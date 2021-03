18:01 Uhr

Anruf-Sammel-Taxi in Mering: Mit dem Taxi zum Buspreis fahren

Plus Als Ergänzung zur Regionalbuslinie 103 fährt in Nebenverkehrszeiten ein Anruf-Sammel-Taxi (AST) von Mering nach Friedberg. Der Service ist vielen aber wenig bekannt.

Von Heike John

Viel wurde in Zusammenhang mit Corona und den zentralen Test- und Impfangeboten im Landkreis auch über Mobilität diskutiert. In diesem Zusammenhang fiel immer wieder das Stichwort "Anruf-Sammel-Taxi" (AST) als Zusatzangebot des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Dies ist ein Service, mit dem Fahrgäste auf unterschiedlichen Linien zu günstigem Preis auch dann mobil sind, wenn Busse mangels Nachfrage nur selten oder überhaupt nicht fahren können. Die Differenz zwischen den Kosten für eine reguläre Taxifahrt und dem ÖPNV-Preis übernimmt der AVV. Auch für die Verbindung von Mering über Kissing nach Friedberg gibt es ein solches Sammeltaxi.

Dass das AST-Angebot nicht unbedingt bekannt ist, hat Alfons Magg vom Meringer Bürgernetz festgestellt. "Da wir als Ehrenamtlichenfahrdienst bevorzugt für Fahrten innerhalb von Mering und Merching unterwegs sind, weisen wir bei Anfragen für Arzttermine in Friedberg immer wieder auch auf das Anruf-Sammel-Taxi hin", berichtet er.

Bürgernetz Mering: Hürde ist für die Senioren hoch

Als Fahrdienstkoordinator weiß er aber, wie groß die Hürde zur Nutzung dieses Angebots gerade für ältere Menschen ist. "Wir haben es dann oft schon so gemacht, dass wir für den Fahrgast das AST bestellt haben, ein Bürgernetz-Fahrer ihn von zu Hause abholte und dann beispielsweise zur Abfahrtsstelle am Meringer Marktplatz brachte", erzählt Alfons Magg.

"Die Abfahrt der AST-Linien ist immer an einer AVV-Haltestelle, bringt die Fahrgäste aber dann auf Wunsch bei der Heimfahrt direkt vor ihre Haustür", so erklärt Irene Goßner, Leiterin Marketing und Öffentlichkeitsarbeit beim Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund. Dass keine Abholung von zu Hause erfolgen kann, sondern diese Haustürbedienung nur bei der Rückfahrt funktioniert, erklärt die Abteilungsleiterin mit Wettbewerbsgründen gegenüber dem regulären Taxiverkehr.

Konzessionsrechtlich sind die Anruf-Sammel-Taxis nämlich keine Taxis, sondern zählen zum Linienverkehr. Im Einsatz sind aber sehr wohl private Taxiunternehmen, die personell die Kapazität haben, einen Großraum wie etwa Mering abzudecken. "Gut, dass es dieses Anruf-Sammel-Taxi“ gibt", findet Gertraude Seppt aus Mering.

Meringerin nutzt Anrufsammeltaxi für Arztbesuch

Sie nutzte das Angebot, in ihrem Fall die Linie 103, mehrfach für Besuche beim Friedberger Augenarzt. "Mit knapp über fünf Euro pro Fahrt war das wirklich preiswert, wenn ich das mit einem Taxi vergleiche". Ein bisschen kompliziert fände sie es allerdings schon, gibt die 82-Jährige zu. "Einmal war ich nach 20 Minuten beim Arzt fertig, hatte den Fahrdienst aber erst auf zwei Stunden später bestellt und musste dann so lange warten". Laut Richtlinien reicht es, eine dreiviertel Stunde vor Fahrtantritt die Fahrt zu bestellen.

Auch die Fahrtzeiten des Anruf-Sammel-Taxis AST sind an den Bushaltestellen ersichtlich Bild: Heike John

"Nach Friedberg-Krankenhaus und Arztbesuche und zurück" stand zum Anruf-Sammel-Taxis immer auf dem großen Faltplan, den Johann Weber lange Jahre unter der Ägide der SPD für die Marktgemeinde Mering als jährlichen Fahrplan erstellte. "Das AST ist eine sehr gute Sache und ich bin auch immer mal wieder selbst mitgefahren", lobt Weber. Zuletzt erschien der Fahrplan 2019, doch Johann Weber fand keinen Nachfolger für diese aufwändige Arbeit. Ein Druckexemplar mache aufgrund der vielen kurzfristigen Änderungen, etwa durch Baustellen und Schienenersatzverkehr, auch längst keinen Sinn mehr.

Mit Schließung des Meringer Krankenhauses kam das Anrufsammeltaxi

Besser sei es, die Fahrtzeiten der entsprechenden Linie ganz aktuell im Internet abzurufen, weiß Karl-Heinz Heiß von der Abteilung Steuerung und Planung im Augsburger Verkehrsverbunds AVV. Über die Jahre war er der Ansprechpartner für Johann Weber zur Erstellung des Meringer Fahrplans. Wer keinen Internetzugang hat, könne jedoch auch im Kundencenter anrufen und sich auch über den Kundenservice (0821/15 70 00 oder kundencenter@avv-augsburg.de) einen individuellen Fahrplan zusenden lassen. Die Fahrtzeiten hängen zudem auch an den Haltestellen aus.

Als Kreisrat erinnert sich Karl-Heinz Brunner noch genau daran, wie das AST für den südlichen Landkreis eingerichtet und dafür Geld in den Haushalt eingestellt wurde. "Das war als 2003 das Krankenhaus damals in Mering schließen musste.“

Die Infos über den neuen Fahrservice zum Friedberger Krankenhaus und zu Ärzten habe er in Mering eigenhändig in allen Arztpraxen aufgehängt, erzählt er. "Aber so richtig gut angenommen wurde es glaube ich nie", bedauert er. Doch so selten wird der AST-Verkehr laut Statistik gar nicht genutzt. Auch Nachtschwärmer profitieren, in Nicht-Corona-Zeiten von dem Service, den es auch in der Stadt gibt. Im Landkreis Aichach-Friedberg bietet der AVV derzeit zwölf AST-Linien als Ergänzung zum regulären AVV-Regionalbusverkehr. Auf der AST-Linie 103 Mering -Friedberg wurden im Zeitraum Januar bis November 2020 immerhin insgesamt 386 Fahrten durchgeführt und im Durchschnitt pro Fahrt ein Fahrgast befördert. Theoretisch können, wie der Name "Sammeltaxi" schon sagt, auf einer Fahrt auch verschiedene Haltestellen angefahren werden und mehrere Fahrgäste zusteigen.

So funktioniert das Anruf-Sammel-Taxi (AST):

Gewünschte Abfahrtzeit im jeweiligen AST-Fahrplan unter www.avv-augsburg.de/linien heraussuchen

Entsprechend der genannten Vorbestellfrist (meist 45 bis 60 Minuten, besser noch einen Tag vorher) das AST unter der auf dem Fahrplan angegebenen Rufnummer bestellen. Hierbei gewünschte Starthaltestelle und Zieladresse angeben, wie viele Personen mitfahren möchten und ob ggf. ein größeres Gepäckstück, ein Kinderwagen oder ein Rollstuhl befördert werden muss.

Zur Abfahrtszeit an der Haltestelle sein

Einsteigen (normalerweise wird der Fahrgast nach seinem Namen gefragt)

Aussteigen und bezahlen. Für die Nutzung der AST-Linien wird der im AVV-Gemeinschaftstarif festgelegte AST-Tarif erhoben

Im Raum Mering-Friedberg ist Taxi Ruf, Tel. 08208/959 585, der Ansprechpartner

ist Ruf, Tel. 08208/959 585, der Ansprechpartner Die Anrufsammeltaxis sind am AST-Schild des AVV in der Windschutzscheibe erkennbar.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen