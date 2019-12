10:30 Uhr

Anton Greppmeir: Der zwölfte Marathon des Jahres

Genoss den Marathon im andalusischen in Malaga: Andreas Greppmeir aus Mering.

Schöner Jahresausklang in Spanien: Andreas Greppmeir läuft in Malaga seinen zwölften Marathon in diesem Jahr.

Im andalusischen Malaga in Südspanien fand die zehnte Austragung des Malaga-Marathons statt. Mit dabei war auch Marathonsammler Andreas Greppmeir aus Mering.

Bei angenehmen Temperaturen von über 20 Grad nahm er die 42,195 Kilometer lange Strecke entlang der Costa del Sol unter die Füße. Auch eine schöne Runde durch den Hafen sowie durch die historische Altstadt standen dabei auf dem Programm. Gut 3300 Teilnehmer aus 77 Ländern stellten sich der Herausforderung.

Die Zeit ist nebensächlich

Zum Jahresabschluss ließ es Andreas Greppmeir ruhig angehen und genoss die Atmosphäre seines zwölften Marathons in diesem Jahr. So war für ihn die Zielzeit von 5:19,57 Stunden nur nebensächlich. (FA)

