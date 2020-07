vor 19 Min.

Anwohner flammt Unkraut ab und entzündet die Nachbarhecke

Etwas zu gründlich war ein Anwohner in Dasing am Werk. Er wollte Unkraut in einer Hofeinfahrt abflammen, zündete dabei jedoch die Hecke des Nachbarn an.

Die Feuerwehren Dasing und Wessiszell mussten am Samstagnachmittag wegen eines Heckenbrandes in der Dasinger Industriestraße ausrücken. Ein Anwohner hatte gegen 16.30 Uhr mit einem Abflammgerät Unkraut in der Hofeinfahrt entfernt.

Laut der Polizei setzte er dabei aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit die Hecke des Nachbargrundstückes in Brand gesetzt. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle, sodass keine Personen geschädigt wurden. Lediglich an der Hecke entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Die Polizei ermittelt nun gegen den Verursacher wegen fahrlässiger Brandstiftung.