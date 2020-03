vor 51 Min.

Applaus für Durz

Friedberger CSU fordert vollen Einsatz für die Demokratie

Zum politischen Aschermittwoch mit Bundestagsabgeordneten Hansjörg Durz lud der CSU-Stadtverband Friedberg ein. Mit einer eindrucksvollen Predigt von Pater Sager wurde aber zunächst in der Kapelle in St. Afra Gottesdienst gefeiert, bei dem auch das Aschekreuz, als äußeres Zeichen des Beginns der Fastenzeit, vergeben wurde: „Als 31 Jahre alter indischer Priester darf ich Ihnen sagen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass ein Land, das vor 75 Jahren in Schutt und Asche lag, nun so da steht.“

Im Brauereigasthof St. Afra im Felde wurden die Gäste von der Stadtkapelle Friedberg zünftig empfangen, bevor Stadtverbandsvorsitzender Manfred Losinger offiziell zum politischen Aschermittwoch begrüßte. In einem kurzen Statement erläuterte der Bürgermeisterkandidat Florian Fleig, warum er Bürgermeister von Friedberg werden will und welche Visionen er für die Stadt hat. Unterstützt wurde er dabei von seinem Team der Stadtratskandidaten, die nahezu vollzählig erschienen waren: „Nur als Team und im Miteinander kann Friedberg vorangebracht werden“, so Fleig.

Dies griff Hansjörg Durz, der vor seiner Zeit als Bundestagsabgeordneter Bürgermeister in Neusäß war, ebenso auf wie die klare Botschaft von Pater Sager in desen Predigt. „Frieden, Freiheit und Demokratie erfordern jeden Tag unser aller Einsatz. Respektvoller Umgang miteinander ist notwendig, um gemeinsam Lösungen und Kompromisse zu finden. Ja, die Unterschiede sichtbar machen. Ja, streiten. Aber mit Empathie. Mit Respekt.“

Aus bundespolitischer Sicht wies Durz auf die Folgen der Digitalisierung hin, die ohne Frage unglaubliche Vorteile biete, aber auch negative Auswirkungen haben könne, denn die Aufmerksamkeitslogik im Netz habe Folgen für das kulturelle Gedächtnis einer Gesellschaft.

Es landen laut Durz die Suchergebnisse ganz oben, die die meisten „Klicks“ haben und das seien oft polarisierende Aussagen, Skandale oder Verschwörungstheorien. Daher brauche es geeignete Regularien.

Eine klare Absage gab es von Durz an die AfD. „Die AfD ist nicht eine irgendwie konservativere Union, sondern sie ist die eigentlich neue NPD. Die AfD gibt gefährliche Antworten auf die Fragen unserer Zeit. Und mit solchen Leuten kuschelt man nicht, man bekämpft sie - und zwar engagiert“. Auch für diese Aussage gab es am Ende minutenlangen Applaus. (AZ)

