vor 29 Min.

Arbeitskreis will Dorfladen in Merching auf den Weg bringen

Nach dem ersten Treffen wollen 14 Freiwillige aktiv an dem Projekt in Merching mitwirken. Sie bringen bereits erste Vorstellungen ein. Die Gemeinde will sich aber finanziell raus halten.

Von Christina Riedmann-Pooch

Ein Dorfladen für Merching – das können sich einige trotz kritischer Stimmen im Ort vorstellen: Für den aktiven Arbeitskreis haben sich beim ersten Treffen im Feuerwehrhaus Merching 14 Bürger gefunden, die sich intensiv in den Entstehungsprozess einbringen wollen.

Ein Dorfladen ist nichts, was man einfach mal schnell eben aus dem Boden stampft: „Schritt für Schritt“ muss es vorwärts gehen, plädierte Initiatorin Christina Haubrich, die für die Grünen im Landtag sitzt, in der Vergangenheit immer wieder – und auch beim ersten Treffen wurde dies deutlich. Zwar berührte die Diskussion immer wieder bereits Feinheiten, aber zunächst geht es bei dem Merchinger Dorfladen um Basisfragen: Etwa darum, herauszufinden, ob es sich tatsächlich lohnt oder wo der Laden stehen soll. Auch einen Fragebogen an die Merchinger muss es geben und natürlich muss geklärt sein, wie man an Geld kommt, um alles in Gang zu bringen.

Die Runde in Merching diskutiert engagiert über das Konzept

Sehr engagiert wurde von den gut 30 anwesenden Interessenten in der Runde diskutiert, einige Ideen eingebracht, die man aber erst nach und nach aufarbeiten und diskutieren wird. Am Ende konnten sich 14 Merchinger vorstellen, mit persönlichem Einsatz und aus Überzeugung am Projekt mitzuarbeiten. Für den Laden fanden die Beteiligten viele Argumente: Fußläufig solle er erreichbar sein, die Fahrten nach Mering durch kilometerlange Supermarktgänge überflüssig machen und wieder ein generationenübergreifender Treffpunkt werden. Für die vorhandenen landwirtschaftlichen örtlichen Produkte wünsche man sich eine zentrale Stelle. Außerdem möchte man das Geld, das man verdient, auch im Dorf ausgeben – dann kommt es der Gemeinde zu Gute. Denn in Merching fehle eine Ortsmitte. Keinesfalls solle es ein „Jetzt-hab-ich-was-vergessen-Laden“ werden. Auch Bürgermeister Martin Walch machte die Position der Gemeinde klar: „Der Einsatz muss von euch kommen. Es kann nicht sein, dass dies finanziell von der Gemeinde getragen wird. Was hier geplant wird, ist schlicht und ergreifend ein Einzelhandelsgeschäft.“ Ganz so wollten es die Anwesenden nicht gelten lassen, denn es müsse schon auch als gesellschaftliches Projekt gesehen werden, wurden Stimmen laut. Gemeinderatsmitglied Eduard Lutz ergänzte, dass der Merchinger Rat nicht negativ gegenüber dem Projekt eingestellt sei, aber dass bereits 2020 mit den Neuwahlen eine völlig andere Gemeinderatskonstellation mit anderer Einstellung gegeben sein könne. Deshalb sei es für den Arbeitskreis ebenfalls sinnvoll, unabhängig von der Gemeinde zu agieren.

Dorfladen: Freiwillige sollen mit Begeisterung dabei sein

Im Januar wird sich der Arbeitskreis erstmals selbstständig treffen, Basisgespräche führen und einen Vorstand wählen. Bis dahin wollen sich die Beteiligten noch intensiver mit der Thematik befassen, in das Material einlesen, das für Dorfläden-Start-Ups zur Verfügung steht. „Der Prozess der Dorfladenentstehung muss in Ruhe wachsen – und es müssen Leute mitarbeiten, die nicht nur die Arbeit an diesem Projekt sehen, sondern auch Spaß dabei haben und mit Begeisterung dabei sind“, hatte sich Christina Haubrich vor dem Treffen geäußert. Diese Leute scheinen sich gefunden zu haben.

Lesen Sie dazu auch diesen Artikel: Experte sieht geplanten Dorfladen in Gefahr





Themen Folgen