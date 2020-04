12:00 Uhr

Arbeitsunfall in Friedberg: Holzschrank fällt auf Azubi

Beim Einladen fällt ein Holzschrank auf einen 16-Jährigen- Laut Friedberger Polizei musste er in die Uniklinik.

Ein 16-Jähriger wurde am Montagvormittag von einem Holzschrank verletzt. Der junge Mann ist Auszubildender und bereitete den Schrank in einem Lagerhaus in der Liebigstraße in Friedberg zum Versand vor. Als er das Möbelstück auf einen Transportwagen verladen wollte, kippte es aufgrund einer fehlenden Sicherung auf den 16-jährigen und begrub ihn unter sich.

Friedberg: 16-Jähriger muss ins Krankenhaus - wegen eines Schrankes

Der Azubi konnte sich nach Angaben der Polizei Friedberg selbst befreien. Anschließend wurde er mit einem Rettungswagen in die Universitätsklinik Augsburg gebracht. (pos)

