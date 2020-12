vor 17 Min.

Archäologie: Bei Bachern auf der Spur der rätselhaften Kelten

Plus Im Heilachwald findet sich ein vorgeschichtliches Denkmal, das jetzt für Besucher erlebbar gemacht wird. Die Heimatforscher haben dafür noch eine besondere Idee.

Von Edigna Menhard

Im Heilachwald zwischen Bachern und den Seewieshöfen finden sich einige der ältesten Zeugnisse menschlichen Lebens im Landkreis Aichach-Friedberg. Aus der Zeit vom achten bis zum fünften Jahrhundert vor Christus, der Hallstattzeit, stammt die dortige große Begräbnisstätte mit 72 Grabhügeln, die dem Wald seinen Namen gegeben haben. Denn Heilach leitet sich vom althochdeutschen "heilac" ab und bedeutet "heilig". Die Gräber sind jedoch nicht die einzigen vorgeschichtlichen Denkmäler, derentwegen ein Besuch lohnt.

In der sogenannten späten Latènezeit, also zwischen dem zweiten und ersten Jahrhundert vor Christus, stand hier wohl ein keltischer Herrenhof. Der wurde jetzt freigelegt und daneben eine kleine Besucherplattform erbaut. Die Idee zur erlebbaren Keltenschanze – damit bezeichnet man Reste eines rechteckigen Areals mit umlaufendem Wall und Graben – sei vor zwei Jahren während der Vorbereitungen für den Wittelsbacher Heimattag entstanden, erinnerte sich Nico Bonanni.

Denkmal im Heilachwald droht zuzuwuchern

Der Mitarbeiter der Bayerischen Staatsforsten und Leiter des staatlichen Revieres Eurasburg-West, hat das Projekt unter Beteiligung von Kreisheimatpfleger Hubert Raab ins Leben gerufen und geleitet. Bei einer Exkursion sah er, dass dieses Denkmal zuwucherte. "Wir wollen es der Bevölkerung langfristig kenntlich machen", berichtete er. "Realisiert haben wir das Projekt dann mit der Freigabe der unteren Denkmalschutzbehörde Friedberg. Finanziert wurde es aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten", sagte Nico Bonnani bei der "Eröffnung" der Aussichtsplattform. Daran nahmen das Ehepaar Gabriele und Hubert Raab, die Bürgermeister von Friedberg und Ried, Roland Eichmann und Erwin Gerstlacher, sowie Robert Bocksberger, Forstbetriebsleiter Landsberg bei den Bayerischen Staatsforsten, teil.

Den Anwesenden erzählte Hubert Raab dann nicht nur von den Kelten, sondern auch von den neuen Erkenntnissen, die Geschichtsforscher über Viereckschanzen gewonnen haben: "Die Kelten sind ein faszinierendes wie auch ein rätselvolles Volk, denn sie haben keine schriftlichen Aufzeichnungen hinterlassen." Man müsse deshalb auf antike Schriftsteller wie Herodot und Caesar zurückgreifen sowie Einblicke über die Archäologie gewinnen, um über die Stämme etwas zu erfahren.

Friedberg liegt im Hauptgebiet der Kelten

Bekannt ist, dass die Kelten ein Gebiet von Nordspanien bis nach Böhmen mit dem Hauptgebiet Ostfrankreich und Südbayern bewohnten . "Wir leben also im Hauptgebiet der Kelten", sagte der Heimatforscher. Hier siedelte der Stamm der Vindeliker an, deren Hauptstadt in Manching lag.

Insgesamt sind in Süddeutschland und den angrenzenden Gebieten mehr als 300 Viereckschanzen bekannt, davon in Bayern rund 170. Während man früher annahm, dass es sich bei diesen um kultische Stätten oder römische Lager handelte, geht man mittlerweile davon aus, dass dies Herrenhöfe waren. Diese waren ein politisches, administratives und wohl auch kultisches Zentrum für die bäuerlichen Siedlungen. Sie gehörten einer herausgehobenen Bevölkerungsschicht, einer Art Adel.

Der Hof in Bachern ist eine leicht verzogene, rechteckige Anlage, die 115 auf 75 Meter misst und eine Innenfläche von 0,85 Hektar vorweist. Sie war von einem heute nur noch schwach sichtbaren, ehemals aber hohen Wall und tiefen Graben umgeben. Auf dem Wall schützte wohl eine Holzpalisade die Anlage. Der Eingang lag im Osten mit einem Torturm und einer Holzbrücke über dem Graben.

Zugänge zur Schanze nur im Osten und Westen

"Es ist interessant, dass alle Zugänge der 300 bekannten Viereckschanzen zwischen Osten und Westen dem Sonnenauf- und Sonnenuntergang zur Sonnwendzeit entsprechen. Ein Zugang im Norden kommt nicht vor", weiß Raab. Ob der Eingang aus kultischer Bedeutung im Osten positioniert wurde oder ob es daran lag, dass man vom Eingang direkt zum Hauptbau gegenüber gehen konnte, weiß man nicht.

Als Innenbebauung kann man sich nach Ausgrabungsbefunden an vergleichbaren Viereckschanzen dem Eingang gegenüber ein größeres Pfostengebäude vorstellen, flankiert von mehreren kleineren Speichergebäuden und Grubenhäusern, also Gebäuden, die in den Boden eingetieft waren, vermutlich um Lebensmittel kühl zu halten. Die Häuser waren an den Rand gedrückt, sodass ein freier Innenhof entstand, der auch für Versammlungen benutzt werden konnte. In einer Ecke sorgte gewöhnlich ein tiefer Brunnen für die Wasserversorgung.

Außerhalb des Walls befanden sich wohl die Holzhäuser der Bevölkerung. Das sei auch der Grund, warum beim Bau der Besucherplattform keine Bodenverwundungen entstehen durften, verriet Nico Bonanni. Denn man wisse nicht, welche keltischen Denkmäler noch in der Erde verborgen seien.

Unbekannte Schätze liegen verborgen im Wald

"Wir haben viele solche historischen Schätze im Wald, die meisten sind unerkannt. Da ist umso schöner, dass wir eines freilegen konnten und nun präsentieren dürfen", sagte Forstbetriebsleiter Robert Bocksberger. Und auch Friedbergs Bürgermeister Roland Eichmann zeigte sich begeistert: "Es ist eine tolle Sache, dass Frau und Herr Raab seit vielen Jahrzehnten engagiert solche Wegweiser in die Vergangenheit aufzuspüren, sichtbar und begreifbar machen." Das nahm Gabriele Raab dann auch zum Anlass, um für eine weitere Idee Werbung zu machen. Ihr schwebt ein archäologischer Spazierweg durch den Heilachwald vor, um für Kinder die Geschichte ihrer Heimat erlebbar zu machen.

