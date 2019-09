24.09.2019

Architektur-Ausstellung im Finstral-Studio

Von kleinen Häusern bis zu gigantischen Wohnblocks: Start von „Italomodern“ ist am 26. September

Unter dem Motto „Italomodern – Architektur in Oberitalien 1946-1976“ läuft eine Ausstellung im Finstral-Studio Derching vom 26. September 2019 bis 15. Juli 2020. In Fotografien und Plänen entdecken Architekt Martin Feiersinger und Bildhauer Werner Feiersinger die Nachkriegsarchitektur Norditaliens wieder – eigenwillige und charakteristische Bauwerke von Neorealisten, Brutalisten und Organikern. Die mit dem Architekturzentrum aut.Architektur und Tirol entwickelte Schau ist erstmals in Deutschland zu sehen.

Mit der Bestandsaufnahme von „Italomodern“ lenken Martin und Werner Feiersinger laut einer Mitteilung den Blick auf Bauten, die klarer Ausdruck jener Phase des wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwungs sind, in der man – heute naiv anmutend – an die architektonische Gestaltbarkeit der Zukunft glaubte. Die Bandbreite reicht von kleinen Wohnhäusern wie Gino Valles Casa Rossa in Udine bis zu auch heute noch gigantomanisch anmutenden Wohnanlagen in Triest und Genua, von der maschinenhaften Architektur des Olivetti-Hotels La Serra in Ivrea oder der Kirche Mater Misericordiae von Angelo Mangiarotti und Bruno Morassutti in Mailand bis zu kühnen Konstruktionen und eigenwilligen Einzelwerken kaum bekannter Architekten.

„Italomodern“ basiert auf den jahrelang zunächst privat betriebenen Forschungen und den auf Reisen aufgenommenen Fotografien von Martin und Werner Feiersinger, die sie erstmals 2011 der Öffentlichkeit präsentierten. Die internationale Resonanz auf die Ausstellung und den Katalog bestärkte sie, die Recherche- und Reisetätigkeiten fortzusetzen. Nach Stationen in Österreich, der Schweiz und Italien bringt der Südtiroler Fensterhersteller Finstral die Schau nun erstmals nach Deutschland. Die nahezu vergriffenen Publikationen „Italomodern 1 und 2“ können vor Ort erworben werden.

Geöffnet vom 26. September 2019 bis 15. Juli 2020 von Montag bis Freitag, 8 bis 17 Uhr, und Samstag, 9 bis 13 Uhr. Gruppenführungen auf Anfrage. Im Rahmen der Architektur-Salons lädt Finstral am 26. September ab 14 Uhr zur Eröffnung von „Italomodern“. Nach einer Einführung durch Arno Ritter vom aut. Architektur und Tirol führen Martin und Werner Feiersinger durch die Ausstellung.

