12:51 Uhr

Archivgalerie Friedberg zeigt über 100 Dampfmaschinen

Die Bürger für Friedberg zeigen dieses Jahr im Rahmen des Friedberger Advents in der Archivgalerie in einer Ausstellung Miniatur-Dampfmaschinen.

Im Rahmen des Friedberger Advents wird in der Archivgalerie eine Ausstellung über Dampfmaschinen gezeigt. Sie ist nicht nur für Technikfans spannend.

Von Daniel Weber

Nicht nur Nostalgikern und Technik-Fans wird warm uns Herz werden, wenn sie sich die Maschinen-Modelle in der Archivgalerie Friedberg ansehen. Dort fand am Mittwochabend die Vernissage der Ausstellung über Dampfmaschinen statt. Über 100 Miniaturmodelle werden den Besuchern gezeigt, von der klassischen Dampflokomotive über eine Sägewerkstatt und ein Kettenkarussell bis hin zur Wurstmaschine ist alles geboten. Die Ausstellungsstücke zeigen anschaulich, wie mit dem Erhitzen von Wasser und der richtigen Vorrichtung große Nutzkräfte entstehen können.

Bei der Eröffnung sorgte Martha Reißner mit einer amüsanten Weihnachts- und Dampfmaschinengeschichte bei den Gästen für die richtige Stimmung. Die musikalische Untermalung des Abends übernahm Franz Becke mit Saxofon und Klarinette.

Die gezeigten Miniaturen stellen nicht nur verschiedene Maschinen dar, sondern haben auch unterschiedlichen Ursprung. Über 100 der Modelle stellt ein Sammler, der ungenannt bleiben möchte, für die Ausstellung zur Verfügung. Es finden sich aber Stücke von vielen anderen Privatpersonen.

So funktioniert eine Dampfmaschine

„Einige gibt es noch heute so zu kaufen, andere sind wertvolle Sammlerstücke oder Unikate“, erklärt Franz Reißner, der als Mitglied der Bürger von Friedberg an der Organisation beteiligt war. Noch vor 50 Jahren seien die Miniaturen als Kinderspielzeuge weit verbreitet gewesen, erinnert er sich. Heute stünden sie zwar noch immer in den Läden, seien aber eher zu Nischenprodukten geworden.

Wie genau Dampf eine Maschine antreibt, wird in der Archivgalerie auf Plakaten erklärt. Außerdem gibt es neben sich bewegenden Exemplaren auch bewegte Bilder: Ein Film führt die Besucher ein in die Welt der Dampfkraft. Für Kenner und interessierte Neulinge wird gezeigt, wie durch Hitze Wasser verdampft wird, das sich dadurch ausdehnt, in einen Kolben geleitet wird und dort Druck erzeugt. Der Kolbenzylinder bewegt sich nach oben, dann entweicht der Dampf durch ein Ventil.

Zunächst wurde diese Form der Krafterzeugung im Bergbau verwendet und ersetzte Wasser- und Windmühlen. Dann aber hielt sie nach und nach Einzug in die verschiedensten Branchen und trieb auch Züge und Schiffe an. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts lösten schließlich Elektro- und Verbrennungsmotoren die dampfbetriebenen Maschinen ab.

Heute revolutionieren Roboter die Industrie

Auch wenn es für Dampfmaschinen keine Einsatzfelder mehr gibt, findet Franz Reißner das Thema zeitgemäß. Zwar sei nicht die Technik selbst von Bedeutung, aber die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Das Aufkommen dampfkraftbetriebener Geräte revolutionierte im 18. Jahrhundert die Industrie – und das geschehe heute wieder, nur eben nicht durch siedendes Wasser, sondern durch Roboter.

Nicht ganz so weit zurück geht eine kleine Schau in Nebenraum: Sie präsentiert eine Chronik von 25 Jahren Friedberger Advent auf Schautafeln. Eine 64-seitige Chronik in gedruckter Form ist ebenfalls erhältlich – gegen eine Spende. Außerdem bieten die Kunstspechte dort ihre Werke zugunsten der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, feil.

Öffnungszeiten Die Ausstellung in der Archivgalerie ist bis 23. Dezember von Montag bis Freitag von 16 bis 20 Uhr geöffnet, am Samstag und Sonntag von 13 bis 20 Uhr.

