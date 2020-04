Arnold Schäffler verabschiedet sich nach über 20 Jahren aus dem Gemeinderat

Plus In Schmiechen saß Arnold Schäffler seit 1996 im Gemeinderat. Nun ist er verabschiedet worden. Zudem scheiden weitere Amtsinhaber aus.

Direkt am Eingang war Desinfektionsmittel postiert und die Stühle waren im vorschriftsmäßigen Abstand weit auseinander aufgestellt, als sich der Schmiechener Gemeinderat im Gastraum der Schmiechachhalle traf. Es war die letzte Sitzung der zu Ende gegangenen Wahlperiode mit allen Gemeinderäten in der alten Besetzung.

Ein wichtiger Tagesordnungspunkt war deshalb auch die Verabschiedung von Michael Drössert, Siegfried Geiger und Alfons Sedlmair, die jeweils seit 2014 ihr Amt einnahmen, sowie von Martin Sumperl und Arnold Schäffler, die seit 2009 und 1996 an Bord waren.

Bürgermeister Josef Wecker überreichte den ausscheidenden Gemeinderatsmitgliedern jeweils eine Weinflasche sowie einen Ehrenteller, auf dem vorne die Gemeinde mit dem alten Schmiechener Schloss und dem Wappen abgebildet ist und auf der Rückseite vermerkt wurde, wie lange der jeweilige Gemeinderat im Amt tätig war. Der Rathauschef bedankte sich für die Zusammenarbeit. „Es ist wichtig, dass man den Kollegen Respekt erweist für das, was sie geleistet haben, denn es ist schließlich eine ehrenamtliche Aufgabe.“ Es sei keine Selbstverständlichkeit, dass man sich heutzutage dafür zur Verfügung stelle, vor allem weil man doch immer wieder massiv angefeindet werde. Josef Wecker gefiel, dass die Räte niemals im Streit auseinandergegangen seien und man immer den Stil gewahrt hatte: „Trotz knapper Haushaltsmittel konnten wir sehr viele Problempunkt angehen.“

Gemeinderat Schmiechen legt Verkaufspreis für Grundstücke fest

Ein weiterer Punkt auf der Agenda der Sitzung war auch die Bekanntgabe von Beschlüssen aus einer nicht öffentlichen Sitzung im März: So hatte der Gemeinderat einen Verkaufspreis von 169 Euro pro Quadratmeter für die Grundstücke im Baugebiet Bahnwegfeld festgelegt – vorbehaltlich des Ergebnisses, das man bei der Ausschreibung der Erschließungsmaßnahmen erhalten werde.

Anschließend stimmte der Gemeinderat über Bauanträge ab, wie etwa über das Coworking Center, das im Schmiechener Gewerbegebiet Saumfeld gebaut werden soll. Beim Coworking teilen sich Gründer, Freiberufler und Selbstständige ein Büro. Die Arbeitsplätze können auf Tages-, Wochen-, Monats- oder Jahresbasis angemietet werden und sind komplett ausgestattet. Zudem werden Serviceleistungen wie Kaffee oder Carsharing geboten. Obwohl dort jeder unabhängig an den eigenen Projekten arbeiten kann, gehören der Erfahrungsaustausch und die gegenseitige Hilfe zum Konzept des Coworkings.

Der Gemeinderat bewilligte einstimmig den Bau des schwarz-weißen Flachbaus, auch wenn die Architektur einigen nicht gefiel, da sich diese nicht sehr gut in den ländlichen Ortscharakter einfüge: Man werde mit dem Gebäude wohl keinen Schönheitspreis bekommen, aber es sei nun mal eine typische moderne Gestaltung, die schließlich ins Gewerbegebiet passe. Auch die Nutzungsänderung eines landwirtschaftlichen Packraums für Gemüse sowie einer Saisonarbeiterwohnung in ein Atelier für bildende Künste und eine Privatwohnung in der Ringstraße wurde genehmigt.

Kindergarten in Schmiechen zum Teil wieder geöffnet

In der Sitzung informierte der Bürgermeister außerdem die Teilnehmenden darüber, dass der Kindergarten wieder für Kinder geöffnet habe, von denen ein Elternteil einen systemrelevanten Beruf ausübe. Maximal 20 Kinder könne man so derzeit in Schmiechen betreuen. Wenig überraschend war die Nachricht von Wecker, dass alle Veranstaltungen wie das Maibaumfest oder die Wallfahrt ausfallen müssen. Der Gemeinderat entschied sich außerdem, dass man angesichts der Pandemie auch kein Ferienprogramm für Kinder organisieren werde.

Zum Glück nehme das Virus jedoch keinen Einfluss auf den Kreisstraßenausbau. Der zweite Bauabschnitt sei im Zeitplan, weil die Baufirmen weiterarbeiten konnten. Verärgert war der Rathauschef dagegen über Kreideschmierereien mit politischen Beschimpfungen in der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag. Sehr gefreut habe ihn aber das Hilfsangebot des Burschenvereins angesichts der Covid-19-Krise. Wie es angenommen wurde, wisse er aber nicht, weil schließlich die Nachbarschaftshilfe in der Gemeinde sehr gut funktioniere.

