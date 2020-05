vor 34 Min.

Asbestplatten auf Friedberger Feldweg abgeladen

In Friedberg lädt ein Unbekannter Bauschutt an einem Feld ab. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Unbekannter lud zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen Bauschutt auf einem Feldweg in Friedberg ab. Bei dem Unrat, der im Bereich des nördlichen Feldwegs am Steg am Bressuire-Ring abgeladen wurde, handelt es sich nach Angaben der Friedberger Polizei um Asbestplatten und Styropor.

Bauschutt abgeladen: Die Polizei Friedberg sucht nach Zeugen

Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

