vor 56 Min.

Atempause im hektischen Alltag

19 Künstler stellen in der Galerie Weil aus. Das Motto: „Dots, Points & Circles“

Von Manuela Rieger

Für jeden, der Punkte und Kreise liebt, ist die Ausstellung „Dots, Points & Circles“ in der Galerie Claudia Weil genau das Richtige. Die geometrischen Formen Punkt und Kreis sind seit Jahrtausenden Vorbild in Kunst, Handwerk und Architektur. Punkte sind in allen Kulturkreisen zu finden, sei es in Ornamenten, in Kunstobjekten oder in Gebrauchsgegenständen. Im zeitgenössischen Kunstgeschehen sind Punkt, Kreis und Kugel zwar ein schweres, aber aktuelles Thema. Selbst Kinder lieben Punkte, wenn auch manchmal nur als Seifenblase. Das Verblüffende im Werk von Wonkun Jun ist, dass die Gemälde einen Zustand der Ruhe übermitteln: Kreise in fast geordneter Form.

Runde Formen wirken grundsätzlich positiv auf Menschen. Als Urform ist der Punkt das einfachste und kleinste Formelement, das wahrgenommen werden kann. Wie ein Punkt oder Punkte gesehen werden, hängt davon ab, wie sie angeordnet sind, ob sie in Reihung auftreten, vereinzelt Akzente setzen oder ohne System gestreut sind. Manchmal bilden sich Raster und Muster oder es werden optische Täuschungen erzielt. Punkte können, je nach Material oder Technik, gemalt oder als Grafik in Erscheinung treten. Auch ein Loch wirkt wie ein Punkt. So entstehen Punkte durch runde Leerstellen in den Acryl- und Mylarbildern (Folien) bei Mary Schiliro aus New York, deren durchscheinende Farbe im Raum zu schweben scheint. Hermann Standls Werk erinnert an Seifenblasen, die sich schillernd in allen Farben überlagern. Dekorativ sind die Punkte von Valerie Kiock.

Der Kreis wird oft mit der Unendlichkeit in Verbindung gebracht. Er steht als Symbol für Himmelskörper und für Vollkommenheit. Der Kreis kann eine Fläche beschreiben, eine Grenze bilden, ineinander verschlungen, als Einzelform oder in Reihung konzipiert sein. Udo Rutschmann zeigt aus der Serie „Oscillator“ eine Arbeit aus Mischtechnik und Dolf Verlinden zeigt in seinen nüchtern wirkenden Kompositionen spielerische Leichtigkeit, Ivo Ringe findet Sternentaler. Michael Jägers amorphe Farbflächen, Gitterstrukturen und Rautenmuster überlagern sich zu einem schier undurchdringlichen Dickicht von malerischem Duktus. Roland Helmer folgt der Intention der konkreten Kunst, die Malerei von allen gegenständlich-erzählerischen Bedeutungen zu befreien.

Für Nora Schattauer sind Punkte und Kreise nicht nur ein formales, sondern ein Urelement, das die Bildsprache prägt. Achim Zeman verwendet geometrische Formen auf Acrylglasplatten, Wiederholung benutzt er als gliedernden Rhythmus. Thomas Weil zeigt Punkte als Studie, von Marie-Luise Heller sind äußerst modern wirkende Kreisskulpturen aus Acryl zu sehen. Christoph Dittrich zeigt Pastöses, Monika Huber fokussiert und verarbeitet die Bilderflut aus den Fernsehnachrichten auf eigene Weise. Des Weiteren stellen sich Britta Bogers, Edgar Diehl, Karen Foss vor. Von der Arbeit der in New York lebenden Künstlerin Suzan Shutan wird noch nichts verraten.

Das verbindende Element aller Künstler ist der Farbfleck und seine Form. Der Titel der Ausstellung zeigt den Spannungsbogen über gestische Farbspritzer und mit viel Verve aufgetragener Farbe auf Leinwand und dem Punkt und Kreis in verschiedenen Ausformungen. Mit der Ausstellung möchte Claudia Weil den Betrachter dazu bringen, Zeit mit Schauen zu verbringen. Die Kontemplation zu verlangsamen und zu fördern – eine kurze Atempause im immer schneller werdenden Tempo des heutigen Lebens.

Mit einer Vernissage wird die Ausstellung „Dots, Points & Circles“ am Sonntag, 6. Oktober, in Rinnenthal um 16 Uhr in der Griesbachstraße 19 eröffnet und ist bis zum 9. Dezember zu sehen.

