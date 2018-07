vor 19 Min.

Athleten kämpfen mit Wind und Hitze

Bei den schwäbischen Meisterschaften herrschen fast tropische Temperaturen. Die Springer und Sprinter haben mit Widrigkeiten zu tun. Drei Titel für Friedberg.

Von Karin Wiegmann und Monika Mayr und Sabine Radke

Fast schon tropische Temperaturen herrschten bei den Schwäbischen Leichtathletik-Meisterschaften der Aktiven, U18 und U14 auf der Friedberger Anlage an der Rothenbergstraße. Schattenplätze waren gefragt auf der Anlage, die sich aber nicht in perfektem Zustand zeigte. Vor allem die Sprinter und Springer hatten mit den teils starken und immer wieder wechselnden Winden zu kämpfen.

Insgesamt fielen die Leistungen eher durchwachsen aus. Aufgrund des späten Termins und dem Beginn der Sommerferien blieben einige Top-Athleten den Meisterschaften fern. Der schwäbische Rekordhalter über 100 Meter, Aleksandar Askovic von der LG Augsburg, verzichtete auf einen Start in seiner Paradedisziplin, meldete aber kurzfristig im Weitsprung nach. Auch hier zeigte er seine Klasse und siegte mit 6,83 Metern. Abdul Raman Tarawally von der TSG Füssen holte sich stattdessen in diesem Jahr die Sprintkrone über 100 Meter in 11,11 Sekunden und über 200 Meter in 22,94 Sekunden. Das Pendant dazu bei den Frauen hieß Julia Stuhler vom TSV Schwabmünchen. Auch sie holte beide Sprintsiege in 12,76 und 26,33 Sekunden. Zudem siegte sie noch mit der 4x100 Meter Staffel. Allerdings war die U18-Siegerin Emily Schuster von der SpVgg Auerbach-Streitheim mit 25,76 Sekunden noch ein Stück schneller über die 200 Meter unterwegs. Dennis Edelmann (LG Augsburg) dominierte einmal mehr das Kugelstoßen und Diskuswerfen, im Speerwurf musste er sich knapp geschlagen geben. Erfreulich aus Sicht des Ausrichters, der DJK Friedberg, war der Bezirkstitel von Nela Lehmann im Kugelstoßen mit eineinhalb Meter Vorsprung und 11,82 Metern. Im Speerwurf freute sie sich über Rang drei mit ordentlichen 33,30 Meter.

Beim Speerwerfen kam auch das neue Gerät, der Tachymeter, zum Einsatz. „Das ist schon eine gewaltige Erleichterung für uns beim Messen, das geht gut dreimal so schnell, wie mit dem Stahlmaßband“, erzählte Raphael Bauer.

Weitere aussichtsreiche DJK-Athleten wie Tim Mahl, Viola Vitting und Sabrina Mayer starteten aus den unterschiedlichsten Gründen nicht. Stattdessen sorgte das Nachwuchstalent Simon Schlesing noch für einen Podestplatz für den Ausrichter. Obwohl zwei Jahre jünger als die Konkurrenz, ging er in der Altersklasse U12 über 75 Meter und 800 Meter an den Start und holte sich über 800 Meter einen tollen dritten Rang in 2:55,81 Minuten. Felix Fleps (M12) konnte mit Platz fünf über 75 Meter in 11,25 Sekunden zufrieden sein. Anna-Luisa Spatz in der U18 erreichte unter 19 Teilnehmerinnen über 200 Meter einen guten siebten Platz in 28,12 Sekunden.

Athletinnen und Athleten des TSV Friedberg in allen Altersklassen vertreten. Besonders erfreulich waren zwei schwäbische Titel sowie ein dritter Platz im Frauenbereich sowie einen schwäbischen Vizetitel durch Robin Lienhart im Jugendbereich (M12). Er startete über 2000 Meter und wurde mit 7:34,78 Minuten Zweiter.

Larissa Spiegelberger siegte bei den Frauen über 400 Meter in 65,31 Sekunden. Ramona Czogalla stellte im Weitsprung ihre persönliche Bestleistung von 5,22 Metern ein und wurde mit dieser Weite ebenfalls schwäbische Meisterin. Die 4x100 Meter Staffel in der Besetzung Sonja Dietze, Kerstin Hahner, Monika Mayr und Ramona Czogalla lief mit einigen Problemen bei den Wechseln mit 53,20 Sekunden auf einen passablen vierten Platz.

Im Wurfbereich wurden ebenfalls gute Platzierungen erziel. Anja Seidel erzielte beim Kugelstoßen 9,78 Meter und freute sich über den dritten Platz. Katrin Seitz brachte die Kugel auf 9,16 Meter (Platz acht). Beim Diskuswurf verpasste sie mit 29,39 Metern nur knapp das Treppchen (Platz 4). Sonja Dietze kam beim Speerwerfen mit einer neuen Saisonbestleistung von 28,39 Metern auf den achten Rang.

Ebenfalls zweimal den achten Platz erreichte Andreas Dürrschmidt bei den Männern. Er lief 100 Meter in 12,27 Sekunden und sprang 5,62 Meter weit. Bei der weiblichen Jugend U18 erreichte Sophia Nachbar in einem sehr großen Teilnehmerfeld zwei Top Ten-Platzierungen. Sie lief die 100 Meter in 13,31 Sekunden (Platz fünf) und erzielte im Weitsprung 4,62 Meter (Platz neun).

Der Kissinger SC stellte fünf Starter. Bei der weiblichen Jugend U18 trat Lucia Demharter, die erst vor zwei Wochen ihre Leichtathletikkarriere begann, gemeinsam mit Annika Becherer im Weitsprung und über die 100 Meter an. Beide kamen auf 13,83 Sekunden und landeten damit im Mittelfeld. Annika Becherer wurde als Startläuferin in der 4x100-Meter-Staffel der StG Lech-Runners, einer Startgemeinschaft zwischen dem Kissinger SC und dem SV Untermeitingen, in 52,36 Sekunden schwäbische Vizemeisterin. Auch Elisa Bohn (U14) hatte in Friedberg Wettkampfpremiere. Sie wurde in 11,12 Sekunden Zehnte beim 75-Meter-Sprint.

Bei den Frauen ging Elena Weber in drei Disziplinen an den Start. Im Kugelstoßen kam sie nach schwachem Beginn auf 9,69 Meter und damit 50 Zentimeter weiter, als ihre bisherige Bestleistung – damit wurde sie Vierte. Bei ihrer Premiere im Speerwurf kam sie auf 26,17 Meter. Beim 100-Meter-Sprint landete sie mit 14,08 Sekunden im Gesamtklassement auf Platz 14.

Jakob Stade (U16) trat zum Abschluss des Wettkampftages über die 400 Meter bei den Männern gegen deutliche ältere Konkurrenz an. Nach der Stadionrunde zeigte die Uhr für ihn eine tolle Zeit von 53,78 Sekunden an. In seinem Zeitlauf wurde er Zweiter. In der Gesamtwertung bedeutete das den dritten Platz.

