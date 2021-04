Auch Schmiechen soll schnelles Internet bekommen

Plus In Schmiechen will die LEW-Gruppe bald Glasfaseranschlüsse bis in die Haushalte verlegen. Ein Anwohner sorgt sich um die Gehwege.

In Schmiechen sollen bald Bagger anrollen und schnelles Internet bis in die Haushalte legen. Wie das Unternehmen mitteilt, haben sich während der Vermarktung des Angebots LEW-Highspeed mehr als die erforderlichen 35 Prozent der Haushalte für das Angebot entschieden und damit einen kostenfreien Glasfaserhausanschluss gesichert. Auch in Mering, Merching, Egling und Prittriching läuft dieses Projekt.

Durch Überschreiten der 35-Prozent-Schwelle könnten die Lechwerke nun mit dem Glasfaserausbau in Schmiechen starten. Die Mindestbeteiligung sei notwendig, da die LEW Telnet, das Telekommunikationsunternehmen der Gruppe, den mit hohen Investitionen verbundenen Ausbau bis in die Gebäude selbst finanziere.

LEW will möglichst viele Gebäude in Schmiechen anschließen

"Wir freuen uns über die positive Resonanz der Bürgerinnen und Bürger in Schmiechen, die sich bereits für LEW-Highspeed entschieden haben. Unser Ziel ist es, möglichst viele Gebäude mit Glasfaser zu erschließen und schnelles Internet flächendeckend in die Gemeinde zu bringen. Deshalb gibt es während der Bauarbeiten ein spezielles Angebot für Glasfaser bis ins Haus", sagt Jörn Schoof, Geschäftsführer der LEW Telnet.

Das Unternehmen wirbt damit, dass die Schmiechener den Glasfaserdirektanschluss zu einem Sonderpreis erhalten, wenn sie sich bis zum Abschluss der Bauarbeiten dafür entscheiden. Danach würden deutliche höhere Anschlussgebühren anfallen.

Durch die direkte Glasfaseranbindung stehen angeschlossenen Haushalten laut dem Anbieter Produkte mit Übertragungskapazitäten von bis zu 1 Gbit/s zur Verfügung. Neben dem Internetzugang gibt es für Privatkunden auch Telefonie und Fernsehen über die Verbindung.

Schnelles Internet ist ein entscheidender Standortfaktor

"Für unsere Gemeinde ist der Glasfaserausbau ein Meilenstein. Privat wie geschäftlich ist eine schnelle Internetverbindung so wichtig wie nie zuvor und entscheidender Standortfaktor für Städte und Gemeinden“, sagt Schmiechens Bürgermeister Josef Wecker.

Die neue Infrastruktur in Schmiechen wird an das rund 5000 Kilometer lange Glasfasernetz angebunden, das die LEW-Gruppe mit ihrem Tochterunternehmen in Bayerisch-Schwaben und Teilen Oberbayerns betreibt. Die Bauarbeiten beginnen in diesem Sommer: Zunächst verlegen Tiefbauunternehmen die Leerrohre, in die anschließend die Glasfaser eingebracht wird. Für den Hausanschluss verlaufen die Leitungen bis in die Haushalte, die das Angebot gebucht haben. Nach Verlegen der Infrastruktur soll das Netz schrittweise in Betrieb gehen. Die Kunden müssten selbst weder aktiv werden noch ihren laufenden Internetvertrag vorab kündigen. Sie erhielten rechtzeitig einen Brief von der LEW Telnet mit Informationen zum Ausbau sowie den erforderlichen Unterlagen für die nächsten Schritte.

Laut einem Anwohner, der sich an unsere Redaktion gewandt hat, wurden beim Ausbau der Kreisstraße AIC17 in Schmiechen auf Initiative des Bürgermeisters vorbereitend Leerrohre verlegt. Sie sollten dazu dienen, den neu erstellten Gehweg bei eventuellen Glasfaseranschlüssen nicht gleich wieder öffnen zu müssen. Der Anwohner fragt sich, ob diese nun im Sommer genutzt werden. Ein LEW-Sprecher sagt dazu: "Das ist eine Option, die wir prüfen. Wir befinden uns hierzu in Gesprächen mit der Firma Miecom." Die hatte die Leerrohre verlegt.

