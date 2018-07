22:18 Uhr

Auch als Chef blieb Dietmar Fröhlich immer Schüler

Das Schönste an seinem Beruf ist für ihn die Arbeit mit Kindern: Dietmar Fröhlich ist Lehrer aus Leidenschaft. Ein guter Draht zu den Kollegen ist ihm ebenfalls wichtig. Der Lehrer und Schulleiter will auch als Mensch gesehen werden.

Dietmar Fröhlich, der Leiter der Grundschule Friedberg-Süd, geht in Rente. Sein Motto: Das Wichtigste ist das Miteinander.

Von Daniel Weber

Dietmar Fröhlich ist Direktor der Grundschule Süd in Friedberg. Noch, sollte man hinzufügen, denn kommende Woche wird sich der 64-Jährige in die Rente verabschieden. Er ist Lehrer aus Leidenschaft, wenngleich er eher durch Zufall zu seinem Beruf fand.

Fröhlich fühlt sich mit seiner Schule weit über die Funktion als Schulleiter hinaus verbunden. Schließlich war er der erste und bisher einzige Leiter der Einrichtung. 1997 war das Gebäude bezugsfertig und Fröhlich stand vor der gewaltigen Aufgabe, es in eine Schule zu verwandeln. „Einige Dinge wie Tische waren schon da, aber es fehlte noch so viel: Alles mögliche Lehrmaterial musste her und auch die grundlegenden Strukturen wie eine Schulordnung mussten erst geschaffen werden. Und alles musste flott gehen.“

Es sei eine zweischneidige Angelegenheit gewesen, dass er keinen Vorgänger hatte, dessen Fußstapfen ihm den Weg vorgegeben hätten. „Schön war, dass ich alles nach meinen Vorstellungen einrichten konnte. Aber das bedeutete auch, dass noch nichts vorhanden war, auf das ich hätte zurückgreifen können. Gerade der Anfang war ziemlich arbeitsintensiv.“

Trotz seiner leitenden Position bereitet ihm der Unterricht deutlich mehr Freude als die Verwaltung. „Dabei war es nie mein großer Wunsch, Lehrer zu werden. Nach der Schule wusste ich noch nicht so recht, was ich machen sollte. Ich wollte damals einfach nur mit Menschen arbeiten.“

Während Fröhlich den Wehrdienst leistete, fing einer seiner ehemaligen Klassenkameraden schon mit dem Lehramtsstudium an. „Er war es, der mich für den Beruf begeisterte.“ Fröhlich machte seinen Abschluss zum Hauptschullehrer in Augsburg und unterrichtete zunächst in Obergriesbach und im Aichacher Bereich. In Derching war er Konrektor, bevor er schließlich die Leitung der Grundschule Friedberg-Süd übernahm. Seine Berufswahl hat er nie bereut.

Welche Streiche er einst spielte

Die eigene Schulzeit, damals noch an seinem Geburtsort Donauwörth, hat Fröhlich auch als Lehrer nie vergessen. „Wenn ich die Kinder sehe, denke ich oft daran zurück. Ich war selbst kein Überflieger, deswegen lag mir schon immer viel daran, gerade den Schülern zu helfen, die nicht so gut durchkommen.“ Und ganz unschuldig war der junge Fröhlich auch nicht: „Einige Streiche haben wir unseren Lehrern damals schon gespielt“, erinnert er sich schmunzelnd. „Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich einmal sogar vier Tage vom Unterricht ausgeschlossen wurde. Im Nachhinein betrachtet war es keine gute Idee, statt der Französischstunde im Fahrradkeller zu rauchen ...“

Fröhlich hat ein Geheimrezept, mit dem er sicherstellt, dass im Schulalltag alles rundläuft: „Die wertvollste Ressource einer Schule ist nicht das Gebäude, sondern es sind die Lehrer. Sind sie unmotiviert und ausgebrannt, läuft gar nichts. Deswegen lege ich großen Wert darauf, dass wir uns alle gut verstehen und uns auch gegenseitig unter die Arme greifen, wenn jemand Schwierigkeiten hat.“ Überhaupt sei es unglaublich wichtig, gerade die Personen zu unterstützen, bei denen es aktuell nicht so rundläuft; das habe er auch schon am eigenen Leib erfahren. „Jeder Schüler kann alles lernen, auch wenn er nicht so gut ist. Dafür müssen nur die Rahmenbedingungen stimmen“, ist der Pädagoge überzeugt.

In der langen Zeit als Lehrer hat er vieles erlebt, doch manche Momente sind ihm besonders im Gedächtnis geblieben. „Eines Morgens bekam ich völlig unerwartet den Anruf, dass mein Vater gestorben ist. Ich stand dann ziemlich neben mir, bin trotzdem in die Schule gefahren. Gegenüber den Kindern konnte ich das traurige Ereignis aber nicht für mich behalten. Sie begegneten mir daraufhin mit so viel Mitgefühl, wie ich es nie für möglich gehalten hätte. Lehrer lernen eben auch etwas von ihren Schülern.“

Nicht nur Lehrer, sondern Mensch

Seitdem ist Fröhlich überzeugt davon, dass er nicht alles Private vom Beruf abschirmen sollte. „Ich habe beispielsweise kein Problem damit, auch einmal am Friedberger See zu schwimmen, wo mir dann öfters meine Schüler begegnen. Im Gegenteil: Ich will von ihnen schließlich nicht nur als Lehrer, sondern auch als Mensch gesehen werden.“

Das Leben des Direktors besteht nicht nur aus Schule: In seiner Freizeit ist er engagierter Sportler, macht Rudertouren und spielt seit seiner Jugend Volleyball. Und vor allem reist er gerne. Dafür wird Fröhlich in den kommenden Jahren mehr Zeit haben. „Mit einem Wohnmobil-Trip nach Albanien werde ich wahrscheinlich meinen Ruhestand einläuten. Aber sonst hatte ich noch nicht viel Zeit, Pläne zu schmieden. Das nehme ich nach meiner Verabschiedung in Angriff.“ Dass er nun so vieles hinter sich lassen muss, belastet Fröhlich nicht: „Ich habe weniger das Gefühl, dass ich etwas aufgebe, als dass sich etwas Neues auftut.“

Vor Veränderungen hat er keine Angst, die hatte Fröhlich schon oft. „Nicht so gut gefiel mir das Übermaß an Bürokratie, das vor allem mit den Computern an den Schulen Einzug hielt.“ An der Digitalisierung kritisiert er, dass der Blick für das Wichtigste dabei leicht verloren ginge – der für die Kinder. Die Stunden, die er zum Beispiel mit Statistiken am Computer verbringen muss, würde er lieber in Gespräche mit den Mitarbeitern investieren.

In letzter Zeit hatte er es noch mit einem anderen Trend zu tun: Inklusion. „Da hat sich in den vergangenen Jahren viel getan. Wir haben einige Schüler mit Behinderungen in den Klassen.“ Den Grundgedanken, so Vorurteile abzubauen, hält Fröhlich für vielversprechend. „Aber wir warten sehnlichst darauf, dass der Staat uns ein funktionierendes System an die Hand gibt. Momentan liegt da noch viel im Argen.“

Darum wird sich bald seine Nachfolgerin Ruth Kotzian kümmern müssen. Fröhlich ist guter Dinge, dass sie das beibehalten wird, was ihm am meisten am Herzen liegt: die harmonische Stimmung unter Kindern, Eltern und Lehrern. Fröhlichs Vermächtnis im Privaten ist hingegen schon gesichert. Seine Frau ist Lehrerin, einer seiner beiden Söhne unterrichtet an einer Grundschule und der andere ist mit einer Lehrerin verheiratet.

