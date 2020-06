06:00 Uhr

Auch der Zuschuss für das Seniorenheim St. Agnes in Mering ist gestrichen

Die schwierige Haushaltssituation zwingt die Gemeinde Mering zu strikten Sparmaßnahmen. Wie sich das auswirkt.

Von Heike John

Sparen heißt die Devise für Mering nicht erst seit der Corona-Pandemie. Die Krise hat jedoch wie vielerorts die angespannte Finanzsituation der Marktgemeinde noch verstärkt. „Die einzelnen Wünsche der Parteien aus ihrem Wahlprogramm lassen sich leider derzeit nicht erfüllen. Wir müssen uns auf unsere Pflichtaufgaben konzentrieren“, brachte es Kämmerer Martin Lehner in der jüngsten Hauptausschusssitzung auf den Punkt.

Der neue Leiter der Finanzverwaltung berichtete den Ausschussmitgliedern von seinem Termin zusammen mit Bürgermeister Florian Mayer im Landratsamt, um den Haushalt wegen der Mindereinnahmen vorzubesprechen. Denn, um Investitionen zu tätigen, brauche es einen rechtskräftigen Haushalt. Aus Sicht der Rechtsaufsichtsbehörde sei eine Erhöhung der Einnahmen notwendig, um den angespannten Haushalt zu entlasten. Die Finanzpläne wären nicht genehmigungsfähig, wenn der Haushalt so wie aktuell fortgeschrieben würde, erklärte Bürgermeister noch einmal zum Verständnis vor allem der anwesenden neuen Räte des Hauptausschusses.

Der Bau des neuen Meringer Rathauses wird verschoben

Noch in der letzten Marktgemeinderatssitzung mit Bürgermeister Hans-Dieter Kandler im April hatten Haushaltsgespräche stattgefunden. Vor dem Beschluss des Haushaltes 2020 gab es zudem zwei Sitzungen einer interfraktionellen Arbeitsgruppe mit dem Auftrag, Anpassungen im Vermögens- und im Verwaltungshaushalt vorzunehmen. Einige geplante Projekte wie etwa der Bau eines neuen Rathauses wurden in ferne Zukunft verschoben. Zudem nahm die Arbeitsgruppe eine Vielzahl an notwendigen Kürzungen im Vermögens- und Verwaltungshaushalt vor. In einer dieser interfraktionellen Beratungssitzungen wurde unter anderem auch vorgeschlagen, in diesem Jahr keinen Zuschuss für das Seniorenzentrum St. Agnes zu gewähren.

Seit einem Beschluss vom September 2014 erhielt die CAB Caritas Augsburg Betriebsträger gGmbH eine jährliche Auszahlung in Höhe von 4400 Euro als Zuschuss zur Grundsteuer für das Pflegeheim. Solch eine Zuschussgewährung sei jedoch eine freiwillige Leistung, die eine Gemeinde im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit im sozialen Bereich vornehmen könne. Michael Metz (UWG) schlug in der Sitzung des Hauptausschusses vor, die Ausgabe nicht wie in der Beschlussvorlage niedergeschrieben dauerhaft, sondern nur vorübergehend zu kürzen und zukünftig wenn möglich wieder zu bezahlen.

Mehrheit spricht sich gegen Zuschuss für St. Agnes aus

Eine andere Variante lieferte Wolfgang Bachmeier (SPD, parteifrei) mit einer Vergütung von nur 50 Prozent. Letztendlich einigten sich die Räte mit zehn zu drei Stimmen auf den Beschluss, den Zuschuss für St. Agnes zunächst für 2020 auszusetzen. Gebührenerhöhungen für Kindergärten, Hort und Mittagsbetreuung – wir berichteten – sollen den angespannten Haushalt entlasten. Die Anhebung der Grundsteuer B sei beim Gespräch in Aichach positiv gewertet worden, informierte Kämmerer Lehner. „Bevor das Landratsamt uns nicht den Haushalt genehmigt, können aber trotz der Grundsteuererhöhung keine weiteren Projekte angegangen werden“, mahnte der neue Finanzchef.

Die Abweichungen im Vermögenshaushalt seien größer gewesen als erwartet, erklärte Stefan Gillich, der als Vorgänger von Lehner über ein Jahrzehnt als Kämmerer in der Marktgemeinde tätig gewesen war. „Wir können kein Geld herzaubern“, kommentierte Lehner noch einmal den aktuellen Sachstand. „Aber jetzt sieht es recht gut aus“, sagte der Kämmerer. Er sei zuversichtlich, den Haushalt 2020 so genehmigt zu bekommen.

