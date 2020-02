Auch die CSU hat jetzt einen Vorschlag für Radstellplätze

Plus Die CSU hatte einen Antrag auf Radstellplätze auf dem Meringer Marktplatz verhindert. Wenige Tage später erklärt sie, warum - und präsentiert einen andere Idee.

Der Antrag für Fahrradstellplätze auf dem Meringer Marktplatz, eingebracht von den Grünen, ist in den Gremien heiß diskutiert worden. Der Gemeinderat reichte das Thema an den Bauausschuss weiter, und der stimmte mehrheitlich dagegen. (Hier lesen Sie unseren Bericht über die Sitzung.) Die CSU-Fraktion hatte eine überwiegend ablehnende Position bezogen und sieht sich nun in Erklärungsnöten.

„Es stimmt überhaupt nicht, dass wir gegen Fahrradfahrer sind“, betont Fraktionssprecher Georg Resch. Vielmehr sei es ihm um die Standortfrage gegangen. Entsprechend bringen er und Bürgermeisterkandidat Florian Mayer nun einen Gegenvorschlag in die Debatte ein.

Warum die CSU Mering gegen den Antrag der Grünen war

Resch erläutert nachträglich seine Beweggründe für die Absage an die Fahrradstellplätze am Marktplatz. Seiner Ansicht nach würden sie an dieser Stelle massiv stören. „Unser Ziel ist es, den Marktplatz durch weitere Veranstaltungen noch stärker zu beleben“, erläutert er. Denke man beispielsweise an das Faschingszelt am Donnerstag – da hätten Fahrräder auf dem Platz nur gestört. Ähnlich sei es an den Markttagen oder beim Weihnachtsmarkt. Wenn überhaupt, müsse man darüber nachdenken, einen der Autoparkplätze zu opfern, die sich hinter dem Marktplatz befinden.

Der CSU-Fraktionssprecher, der selbst oft und gerne mit seinem E-Bike innerhalb des Ortes unterwegs ist, bezweifelt jedoch grundsätzlich den Sinn einer solchen zentralen Abstellanlage. „Die Leute wollen doch mit dem Fahrrad direkt ans Geschäft fahren“, sagt er aus Erfahrung. Wie berichtet, sahen das in einer kleinen Umfrage unserer Redaktion viele Radfahrer in Mering ähnlich.

Hier setzt der neue Vorschlag von Florian Mayer an. Er regt an, dass in Absprache mit den Gewerbetreibenden zusätzliche Abstellmöglichkeiten vor den Meringer Geschäften geschaffen werden. Das bedeute nicht, dass sich die Kommune finanziell aus der Verantwortung stehlen solle. Er könnte sich vorstellen, dass diese entweder die neuen Abstellmöglichkeiten selbst errichtet oder den Geschäftsleuten gegenüber einen festen Zuschuss für neue Fahrradabstellplätze auszahlt.

Abstellplätze vor Meringer Geschäften

Dabei müsse man berücksichtigen, was verkehrstechnisch überhaupt möglich und sinnvoll ist. „Wir schauen natürlich, dass man mit Kinderwagen und Rollator noch durchkommt“, stellt Resch klar.

Mayer ist es wichtig, dass die Ablehnung der CSU wegen des Standorts nicht im Endergebnis dazu führt, dass nun gar nichts passiert. Denn das Thema Radstellplätze sei grundsätzlich in allen Planungen von allen Fraktionen bejaht worden. In Bezug auf die Initiative der Grünen sagt er deswegen: „Es ist gut, dass das Thema angegangen wird.“

