11:48 Uhr

Audi angefahren: 1200 Euro Schaden

Die Polizei Friedberg fahndet nach einem Autofahrer, der Unfallflucht begangen hat.

Von Anna Faber

Einen Sachschaden von 1.200 Euro richtete ein unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem Pkw in der Vinzenz-Pallotti-Straße an. Eine 18-Jährige hatte am Montagabend ihren Audi am Seitenstreifen abgestellt und kehrte am Dienstagmittag zu ihrem Fahrzeug zurück. Dort stellte sie laut Polizeibericht einen frischen Unfallschaden am hinteren, linken Stoßfängereck fest.

Unfallflucht: Polizei Friedberg sucht Zeugen

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei unter 0821/323-1710 entgegen.

